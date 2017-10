Zakaria El Hamel lauréat du Prix humanitaire panafricain

Le jeune Marocain, plusieurs fois

distingué dans le domaine des droits de l’Homme et de la paix mondiale,

a en outre participé à de nombreuses missions de l'ONU



L’Organisation Pan African Humanitarian Summit, basée à Dar es-Salaam en Tanzanie, a décerné au Marocain Zakaria El Hamel, président-fondateur de l’Association internationale de la jeunesse pour la paix et le dialogue entre les cultures (Youth for peace and dialogue between cultures), le Prix humanitaire panafricain sur l’excellence, la tolérance religieuse et le plaidoyer pour la paix.

Le Prix qui « récompense ses nombreux engagements en faveur des causes humanitaires » sera remis au jeune Marocain au cours d’une grande cérémonie solennelle prévue du 17 au 20 novembre dans la capitale tanzanienne, et ce en présence d’éminentes personnalités du continent et de la diaspora.

Ce Prix est décerné par le Forum des leaders mondiaux de Dubaï et l'Association des Nations unies de Tanzanie. L’Organisation Pan African Humanitarian Summit souligne «la contribution exceptionnelle» de Zakaria El Hamel à la tête de son Mouvement Youth for Peace et « ses efforts continus pour développer et promouvoir la réalisation de la paix, de l’intégrité, de la démocratie et de la bonne gouvernance ».

D’autres personnalités, avant lui, avaient reçu ce prestigieux Prix dont les anciens présidents du Nigeria et du Ghana, respectivement Olusegun Obasanjo et John Kufuor, Kadre Désiré Ouédraogo, ancien président de la CEDEAO, Grace Sanches, présidente du réseau des femmes au Parlement et la plus jeune députée du Cap-Vert ainsi que la Princesse Sikhanyiso du Swaziland et l’ambassadrice Béatrice Ndung’u, fondatrice de la première radio en ligne du Kenya.

Nommé fondateur de ‘’Ambassadeur pour les droits de l'Homme’’ depuis août 2012, et ce en marge de ses activités en tant que membre de diverses organisations opérant pour le développement socioéconomique, dont la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue des cultures, ainsi que de la Coalition pour la Cour internationale pénale, Zakaria El Hamel est le président et fondateur de Youth for peace and dialogue between cultures, une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de construire un monde où les jeunes de différentes origines et religions puissent se réunir pour s’entendre et se respecter en aidant leurs communautés.

Le jeune Marocain qui a déjà reçu plusieurs prix dans le domaine des droits de l’Homme et de la paix mondiale a pris part à de nombreuses missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations unies ( ONU) sachant que l'activité principale de la communauté des jeunes ambassadeurs des droits de l'Homme est d'accompagner les jeunes du monde entier en leur enseignant les grandes lignes relatives à la question des droits de l'Homme, en particulier le volet relatif à la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

L'Association internationale des droits de l'Homme est reconnue tel un mouvement mondial regroupant des individus, des groupes, des dirigeants nationaux et acteurs associatifs. Ces derniers œuvrant pour l'information et la reconnaissance des droits de l'Homme, les moyens pour la mise en œuvre et le respect de ces droits et surtout leur assimilation pour ainsi renforcer les lois et textes les régissant.