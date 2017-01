Wafacash remporte le prix CFI.co

La société Wafacash, filiale du Groupe Attijariwafa bank, a annoncé avoir reçu le prix CFI.co "Best money transfer services Morocco 2016" en récompense de la qualité de ses services et de son rôle pionnier dans le domaine du transfert d'argent.

Le jury du prix CFI.co, décerné chaque année par la prestigieuse revue londonienne CFI.co, a reconnu à Wafacash "un grand nombre de qualités dont sa conformité aux exigences des marchés, sa simplicité et sa flexibilité", indique Wafacash dans un communiqué.

La revue londonienne a également reconnu que les opérations de Wafacash sont soutenues par une plate-forme informatique à la pointe de la technologie, assurant l’exécution rapide et sécurisé des transferts d’argent, rapporte la MAP.

Cette démarche réussie en faveur de solutions innovantes permet aujourd’hui à Wafacash de traiter plusieurs millions de transactions par an à travers un réseau national de plus de 1.500 agences, ce qui en fait la plus grande plate-forme de transfert d'argent au Maroc.

C’est la première fois au Maroc qu’un opérateur de transfert d’argent reçoit ce prix, rappelle Wafacash, notant que le jury du prix CFI.co a également souligné l’engagement de Wafacash en faveur de l’innovation.

Wafacash est une société spécialisée dans les services financiers. Créée en 1991, elle a acquis au cours des vingt-cinq dernières années une expertise dans le métier du transfert d’argent, ce qui lui permet d’occuper la position de leader sur le marché des transferts internationaux.