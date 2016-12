Volonté Royale de voir le nouveau gouvernement formé dans les meilleurs délais

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les conseillers de Sa Majesté, Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj ont eu samedi une entrevue avec le chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, indique-t-on auprès du Cabinet Royal.

Au cours de cette entrevue, les conseillers du Souverain ont fait part à Benkirane du souci de Sa Majesté le Roi de voir le nouveau gouvernement se former dans les meilleurs délais.

Au cours de cette même entrevue qui a eu lieu au siège de la Primature, les conseillers du Souverain ont fait part à Abdelilah Benkirane des attentes de Sa Majesté le Roi et de l’ensemble des Marocains au sujet de la formation du nouveau gouvernement.

Il convient de rappeler que Benkirane avait été investi par le Souverain le 10 octobre dernier en vertu de l’article 47 de la Constitution qui stipule que le Roi désigne au poste de chef de gouvernement le leader du parti qui a gagné les élections.

Depuis lors, le chef du gouvernement désigné a mené un premier round de négociations et s’est mis d’accord avec l’Istiqlal et le PPS, mais le processus de formation du prochain Exécutif n’a toujours pas abouti.