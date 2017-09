Visite de travail du président de la Chambre des représentants en Hongrie

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, qui a entamé lundi une visite de travail et d'amitié à Budapest, s'est entretenu avec plusieurs responsables hongrois, autour du renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Les travaux ont démarré mardi après-midi par une rencontre avec le ministre de l’Intérieur, Sándor Pinter. Ce dernier s'est réjoui de la visite du président de la 1ère Chambre en saluant l'excellence des relations entre les deux pays ainsi que la qualité et le potentiel de leur coopération dans le domaine de la sécurité, des douanes et la gestion de l'eau.

Pour sa part, M.El Malki a mis en évidence le rôle du Maroc “pays africain le plus proche de l'Europe", dans le domaine sécuritaire, grâce à sa stratégie d'anticipation et de veille. Il a aussi invoqué l'islam tolérant promu par le Royaume en tant que facteur de stabilité institutionnelle, en soulignant la nécessité pour la communauté internationale de juguler la crise migratoire au moyen d’une politique durable mise en œuvre sous l'égide de l'ONU.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, partage les préoccupations de la Hongrie en ce qui concerne la gestion de l'eau, en rappelant la politique des barrages initiée sous feu Hassan II.

En fin d'après-midi, Habib El Malki s’est entretenu avec le ministre hongrois des Ressources humaines, Zoltan Balog. Lors de cette rencontre, M.El Malki a souligné particulièrement l'importance de la culture et du sport, "deux domaines qui forgent la personnalité des enfants et qui peuvent rendre notre coopération originale". De plus il a salué l'effort consenti par les autorités hongroises qui ont octroyé cette année 100 bourses à des étudiants marocains, en formant le vœu que ce nombre sera revu à la hausse dans les années à venir.

Ces différentes rencontres se sont déroulées en présence de l'ambassadeur du Maroc à Budapest Karima Kabbaj.

Au cours de son deuxième jour de visite, le président de la 1ère Chambre devait être reçu en audience par le président de la République, hongroise son Excellence Monsieur Janos Àder.