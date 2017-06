Vinci reçoit le visa de l’AMMC

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a, récemment, visé une note d’information définitive simplifiée relative à l’augmentation du capital du spécialiste dans les métiers des concessions et de la construction, Vinci, réservée aux salariés du Groupe, rapporte la MAP

Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération concerne, au Maroc, les salariés des filiales: Freyssima Maroc, Cegelec SA Maroc, Dumez Maroc, Sogea Maroc, Checom SA Maroc et Solsif Maroc SA, et se fera par l’émission de 8.956.491 actions. La période de souscription s’étalera du 5 au 9 juin courant inclus, ajoute la même source, notant que le prix de souscription s’établit à 77,67 euros soit 848,89 dirhams.

Le Groupe Vinci a développé depuis plusieurs années une politique active d’association des salariés à son capital et la part du capital de Vinci détenue par les salariés ne cesse d’augmenter. "Vinci favorise ainsi la participation des salariés aux résultats de leur entreprise, au travers de dispositifs adaptés au contexte et à la législation de chaque pays", souligne le Groupe le note d’information relative à l’opération. Au 31 décembre 2016, plus de 60% des salariés du Groupe sont actionnaires de Vinci, par l’intermédiaire des fonds communs de placement investis en actions. Ces fonds détenant 9,23% du capital de la Société, les salariés et anciens salariés du Groupe en sont collectivement le premier actionnaire.

Les fonds d’épargne salariale regroupent environ 120.000 collaborateurs et anciens collaborateurs du Groupe dont plus de 97.000 en France. Constant dans sa politique de développement de l’actionnariat salarié, l’offre d’actionnariat 2017 est réservée à près de 65.000 collaborateurs dans 30 pays à travers le monde, dont le Maroc.