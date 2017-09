Vème Congrès de la SMOC à Casablanca

La Société marocaine des ophtalmologistes contactologues (SMOC) organise les 22 et 23 septembre son Vème congrès à Casablanca autour du thème « L’hypermétropie ».

Ce congrès qui coïncide avec la tenue du premier congrès maghrébin sera marqué également par l’organisation du 1er symposium euromaghrébin, en partenariat avec ECLSO, sur la contactologie qui sera animé par des médecins spécialistes de renommée internationale.

Il y a lieu de rappeler que depuis sa création en 2012, la Société marocaine des ophtalmologistes contactologues (SMOC) s’est donné pour mission de promouvoir le développement de la contactologie au sein de sa spécialité-mère qu’est l’ophtalmologie, tout en œuvrant à une meilleure reconnaissance des droits des patients nécessitant une prise en charge en contactologie, ainsi qu’à une meilleure information du grand public en la matière.

La SMOC a, entre autres objectifs, d’informer l'opinion publique sur les règles de bon usage des différents types de lentilles de contact, et sur les dangers potentiels de certaines pratiques et d’améliorer la prise en charge par la caisse d'assurance-maladie concernant les patients dont les lentilles de contact constituent la meilleure solution optique.

Par ailleurs, cette jeune association ambitionne de contribuer à la formation continue du personnel médical dans le domaine de la contactologie, tout en établissant des partenariats avec les autres professionnels concernés par la contactologie.