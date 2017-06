Une photo géante de Feu S.M Hassan II accrochée au siège de l’Union africaine

Une photo géante de Feu Sa Majesté Hassan II a été accrochée ce mardi à l’un des murs de l’enceinte de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, joignant ainsi les autres photos des pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), créée en 1963 dans la capitale éthiopienne.

Cet événement historique a eu lieu peu avant le début des travaux de la 34ème session ordinaire du Comité des représentants permanents de l’Union africaine (COREP), en prélude au 29è Sommet de l'UA, avec la participation des représentants des pays membres dont le Maroc.

C’est aussi un moment hautement historique pour rendre un vibrant hommage à Feu Sa Majesté Hassan II, un grand leader qui a marqué de son empreinte l’histoire contemporaine du Maroc et de l’Afrique et qui a su tourner le Royaume vers l’avenir dès l’aube de l’indépendance.

Feu S.M Hassan II n’avait eu de cesse de plaider pour les causes africaines en pesant de son poids politique pour appeler avec insistance à la libération des pays africains du joug du colonialisme et bâtir une Afrique unie et solidaire.

Au sein de l’enceinte de l’UA, la photo du regretté Souverain figure désormais parmi celles d’une trentaine de leaders ayant posé les jalons fondateurs de la défunte OUA (devenue UA depuis 2002), tels Léopold Sédar Senghor (Sénégal), l’Empereur Hailé Sélassié (Ethiopie), Sékou Touré (Guinée), Kwame Nkrumah (Ghana), Jamal Abdel Nasser (Egypte) et Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire).

Les pères fondateurs de l’OUA voyaient une Afrique indépendante et libérée du colonialisme. Ils envisageaient une Afrique unie pour pouvoir s’épanouir, relever les défis et partant constituer un bloc économique fort à même de s’imposer sur la scène internationale.

Grand artisan de la Marche Verte en 1975 qui avait permis au Royaume de récupérer ses provinces du Sud, Feu S.M Hassan II était également un fervent défenseur des causes justes, en militant toujours en faveur de la fraternité, la cohabitation, la tolérance et du bon voisinage.

La politique visionnaire et clairvoyante du regretté Souverain est habilement poursuivie par son digne successeur, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a, depuis son intronisation, renforcé l'ancrage africain du Maroc à la faveur d'une détermination inébranlable.

Précurseur de la coopération Sud-Sud particulièrement en direction des pays africains, S.M le Roi Mohammed VI a donné et donne toujours un sens concret à cette coopération, comme en témoignent les différentes tournées Royales et les projets lancés sur le continent, qui ont ouvert de grandes perspectives de coopération dans les domaines économique, politique et social avec les pays africains.