Une délégation parlementaire chinoise au Maroc en septembre prochain

Le renforcement de la coopération a été au centre d'entretiens, mardi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et l’ambassadeur du Tchad au Maroc, Mahamat Abdelrassoul. Lors de ces entretiens, Habib El Malki s'est félicité de la visite que le président de l'Assemblée nationale du Tchad effectuera au Maroc, soulignant la nécessité de l'échange d'expertises et d'expériences entre les deux institutions législatives, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Pour sa part, Mahamat Abdelrassoul a salué le niveau des relations entre le Tchad et le Maroc, rappelant que le Royaume joue un rôle important dans le développement du continent africain.

De même, l’ambassadeur du Tchad a tenu à informer le président de la Chambre des représentants des préparatifs en cours pour l’organisation du Forum international autour du programme national de développement du Tchad (2017-2021), qui se tiendra, à Paris, en septembre prochain. Il a, dans ce sens, émis le souhait de voir le Maroc participer à ce forum à vocation internationale.

Le même jour, Habib El Malki a également reçu l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Li.

Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont souligné l’importance de consolider les relations entre les deux pays et de promouvoir le rapprochement et les liens d’amitié entre les deux peuples.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki a salué, lors d’une entrevue avec Li Li, les relations historiques profondes liant le Maroc et la Chine "grand ami du Royaume". Il a, à ce propos, souligné l’importance de renforcer davantage les liens d’amitié entre les deux pays et les deux peuples et d’œuvrer pour donner un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale, qui ont connu un essor qualitatif suite à la visite de S.M le Roi Mohammed VI en Chine, en mai 2016, marquée par la signature d’un nombre important de conventions, portant notamment sur le partenariat stratégique.

Il existe une ferme volonté pour booster la coopération parlementaire entre les institutions législatives dans les deux pays, a affirmé le président de la Chambre des représentants, ajoutant que la convergence entre les diplomaties officielle et parlementaire est de nature à renforcer et raffermir la coopération maroco-chinoise.

Il a, à ce propos, appelé à l’élaboration d’un programme d’action conjoint entre la Chambre des représentants marocaine et l’Assemblée nationale populaire, portant notamment sur l’échange d’expériences entre les parlementaires des deux pays et l’échange de visites, afin de traiter les sujets et questions d’intérêt commun et d’œuvrer pour rapprocher les points de vue des deux parties. De même, Habib El Malki a évoqué l’INDH, affirmant que ce chantier national, lancé par le Maroc en 2005 et mis en œuvre sous la supervision personnelle de S.M le Roi Mohammed VI, a fait du Royaume un modèle en matière de lutte contre la précarité et la pauvreté.

Il a, en outre, plaidé pour la promotion du tourisme, en œuvrant pour la hausse du nombre de visiteurs chinois au Maroc, et pour la consolidation de la coopération culturelle entre les deux pays.

Pour sa part, Li Li a souligné l’importance de consolider les relations entre les deux pays et les liens entre les deux peuples, évoquant la visite d’une délégation parlementaire chinoise au Maroc, en septembre prochain.

Selon le communiqué, l’ambassadeur de Chine à Rabat a adressé une invitation au président de la Chambre des représentants pour une visite en Chine.