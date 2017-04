Une 25ème journée qui s’annonce déterminante pour le classement en Botola PRO 1

La 25ème journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom élite 1 se déroulera ce week-end avec des matchs qui ne manqueront pas d’intérêt pour pratiquement toutes les équipes. Une journée marquée par le derby casablancais qui se joue, au bonheur des supporters des deux clubs, au complexe Mohammed V. Pour les rencontres de ce samedi, l’AS FAR, 5ème au classement avec 39 points se déplace à Khénifra pour croiser le fer, à 16h, avec le CAK et l’idée d’empocher les points de la partie qui lui permettraient de s’accrocher aux équipes du haut. Une tâche qui n’est nullement facile face à des Khénifris qui ne cessent de subjuguer aussi bien par leur jeu que par les résultats enregistrés, aspirant à autres victoires pour assurer le maintien.

A 16h aussi, la RSB accueille le KAC au stade municipal d’El Hoceima. Les locaux, visant au moins une participation africaine, ne viseront que la victoire s’ils veulent concrétiser leur objectif, une mission plutôt facile face à une équipe qui se bat pour sortir de la zone de turbulence mais qui peut, à cause de sa mauvaise situation, être redoutable même loin de ses bases.

A 18h 30, le MAT, irrégulier dans ses résultats et risquant de se retrouver avec les équipes d’en bas, affronte à Saniet Rmel, un autre mal loti, la JSKT. Un test-piège pour les deux formations qui comptent chacune sur un faux pas de l’autre pour espérer voir le bout du tunnel.

Dimanche, dès 16h, tous les yeux seront rivés sur le mythique stade d’Honneur et la rencontre qui opposera le WAC au RCA. Une confrontation qui dépassera certainement les frontières et intéressera des spectateurs d’ailleurs, vu la qualité des deux protagonistes et leurs positions dans le classement général. Premier à cinq points du dauphin, le WAC sait qu’il n’a pas droit à l’erreur et qu’autre chose que la victoire affectera sa course au titre.

Pareil pour le Raja qui, ayant perdu des points lors des dernières rencontres, une victoire le laissera dans le peloton des prétendants, alors que la défaite diminuerait considérablement ses chances. Tous les ingrédients sont présents pour faire de cette affiche le match phare de cette journée, pourvu que le public s’abstienne de gâcher la fête. A 18h 15, le FUS reçoit l’OCS au stade Moulay Hassan. UN match sans grand enjeu, sinon que les locaux, loin des objectifs du début de la saison, tenteront de retrouver le rythme ne serait-ce que pour redonner confiance à leur public.

En face, ayant pratiquement assuré le maintien, les Safiots gèrent le reste du championnat à leur rythme et tenteront d’intégrer les jeunes en vue de les préparer pour la saison prochaine.

Simultanément, l’OCK accueille l’IRT à Khouribga avec l’espoir de rafler les points de la partie pour fuir la zone rouge. La 25ème journée pourrait clarifier les choses, que ce soit en haut ou en bas du tableau de classement, car si trois ou quatre équipes jouent pour le titre, huit autres sont toujours menacées par la relégation.