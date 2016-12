Un vol Casablanca-Dakhla suspendu à cause d'une alerte de tempête de sable

Un vol de Royal Air Maroc (RAM) assurant la liaison Casablanca-Dakhla a dû faire demi-tour à deux reprises depuis dimanche soir à cause d'une alerte de tempête de sable à Dakhla, avant d’être suspendu en attendant l’évolution des conditions météorologiques, a annoncé lundi la compagnie.

Dans un communiqué, RAM rappelle qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques, le vol AT 497 programmé le soir du 25 décembre, a fait demi-tour en vol suite à l’alerte de tempête de sable à Dakhla signalée par les services de la météorologie nationale.

Le vol opéré par un B.767 a été reporté au matin du lundi 26 décembre et les 160 passagers ont été pris en charge par la compagnie qui leur a assuré l’hébergement dans un hôtel à Casablanca.

Le lendemain, l’avion a de nouveau décollé vers 08h30. Mais en cours de vol, une nouvelle alerte portant sur la dégradation des conditions météorologiques et sur une nouvelle tempête de sable dans la région de Dakhla a été signalée. Les services de la météorologie nationale ont informé l’équipage que les conditions météorologiques rendent impossible l’opération d’atterrissage de l’avion sur l’aéroport de Dakhla.

Du coup, l’avion a dû faire demi-tour à nouveau vers Casablanca, ajoute la compagnie, notant que le vol est suspendu en attendant l’évolution des conditions météorologiques.