Un camouflet en cache un autre

Après le camouflet infligé par la Suède aux pantins polisariens et à leurs chefaillons algériens en rejetant la proposition de reconnaissance de la prétendue RASD, lors du 39ème Congrès du SAP, rapporté par Libé dans son numéro du 12 avril, voici que la Suède, le pays nordique lui inflige un autre camouflet encore plus cinglant et qui consiste en la réduction de 50% de ses aides. Réagissant à cette décision, Brahim Ghali a aussitôt dépêché son coordinateur avec la MINURSO, M’Hamed Khaddad, à la tête d’une délégation en vue de convaincre les autorités de ce pays de maintenir leurs aides à leur niveau actuel.

Il convient de rappeler que de 10 millions d’euros acheminés à travers les institutions spécialisées relevant de l’ONU, les subsides suédois passeront désormais à 5 millions d’euros.

Faisant mine d’oublier que la Suède est l’un des premiers pays à avoir pris connaissance du rapport de l’OLAF, M’Hamed Khaddad a demandé l’intervention de la vice-ministre suédoise des Affaires étrangères, Anika Sudr, avec laquelle il a eu un entretien. Cette entrevue fait suite à la déclaration de Markott Valstrom, chef de la diplomatie, qui a confirmé le soutien de la Suède aux efforts de l’ONU dans la recherche d’une solution politique à la question du Sahara marocain.