Uma Thurman : Kill Bill a eu un impact positif sur les femmes

Uma Thurman, propulsée au rang de star par Quentin Tarantino suite à son rôle de Mia Wallace dans Pulp Fiction puis de Black Mamba dans Kill Bill vol.1 et vol.2, a confié lors d’une masterclass donnée dimanche sur la scène du Karlovy Vary Film Festival en République tchèque, qu’au vu de son expérience, le diptyque Kill Bill et le personnage badass de La Mariée ont eu un impact très positif sur les femmes. “Les femmes viennent me voir et me disent que d’une manière ou d’une autre (...) le film les a aidées dans leur vie, a raconté l’actrice, qu’elles se soient senties opprimées, qu’elles aient eu un petit-ami agressif ou aient été mal dans leur peau, qu’il avait éveillé en elle un instinct de survie salvateur. C’est probablement l’une des choses les plus gratifiantes qu’on puisse recevoir en réaction à une œuvre d’art”.

Interrogée par la suite sur la réaction de son père – le premier Américain ordonné moine suivant la tradition du bouddhisme tibétain – à la violence du film et de son personnage, elle avoue ne pas bien s’en souvenir : “Être père d’une actrice est probablement un défi... Vous savez, c’est assez étrange.” Enfin, lorsqu’on lui a demandé lequel de ses films ses enfants préfèrent, c’est son fils Roan, âgé de 15 ans, qu’elle a eu avec la comédien Ethan Hawke, qui s’est écrié depuis le balcon : “Pulp Fiction!”