Tour Senior de golf

La première étape du Tour Senior organisé par la Fédération Royale marocaine de golf s’est déroulée au Royal Golf de Mohammedia les 14 et 15 janvier courant.

Plus de 100 golfeurs ont participé à ce tournoi qui s’est déroulé sur 2 jours et d’excellents résultats ont été enregistrés.

1ère Série seniors (Brut)

1er Chakboub Hassan R.G.A.M. 77-83 160

2ème Mansouri Reda R.G.D.E.S. 81-85 166

3ème Slimani Ali Golf de Cabo Negro 83-86 169

1ère Série hommes (Net)

1er Zemri Khalid R.G.A.M. 71-70 141

2ème Chakboub Hassan R.G.A.M. 71-77 148

3ème Iraki Hassan R.G.A.M. 75-77 152

Super seniors résultats des 2 Tours (Brut)

1er Sebti Abdelhak R.G.A.M. 180

2ème Safine Mouloud R.G.D.E.S. 183

3ème Antari El Jilali R.G.D.E.S. 187