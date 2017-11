Toubibs sénégalais à la rescousse : Des médecins marocains se disent prêts à s’établir dans des régions éloignées pour peu que l’on sache les motiver

Des médecins sénégalais appelés à la rescousse pour exercer dans les centres ruraux au Maroc. C’est ce qui ressort de l’appel à candidature diffusé sur le site de l’Ordre national des médecins du Sénégal. D’après ce document, une association non gouvernementale à caractère social recrutera des médecins sénégalais diplômés d’études spécialisées en gynécologie ou toute autre spécialité médicale.

Une publication qui coïncide avec l’annonce faite par le Conseil provincial de Tata indiquant que plusieurs centres de soins se préparent à accueillir des cadres médicaux sénégalais pour combler le déficit existant en matière de médecine générale, de gynécologie et de chirurgie. Des postes que les médecins marocains bouderaient depuis des années malgré les appels du pied récurrents du ministère de la Santé, rapporte le portail d’information « Hespress » en citant le vice-président dudit conseil.

Une information qui n’a rien de nouveau puisqu’au cours de l’année dernière, la même information avait fait le buzz sur le web alors qu’elle tenait de la simple rumeur puisque ni le ministère de la Santé, ni l’Ordre national des médecins marocains ni l’Organisation ordinale sénégalaise compétente ne semblaient avoir la moindre information la concernant.

Pour Badredine Dassouli, président du Syndicat national des médecins du secteur libéral (SNMSL), le recrutement de médecins étrangers est réglementé par des conventions et accords bilatéraux. « Le Royaume a signé plusieurs accords dans ce sens avec la Tunisie, le Sénégal et la Chine autorisant les médecins de ces pays à pratiquer au Maroc. Pourtant, ce genre de recrutement pose des problèmes. A savoir celui de l’évaluation des compétences et des besoins. En fait, la médecine est une profession réglementée et encadrée par une série de dispositions législatives et de procédure très précises. Ceci d’autant plus que le recrutement dans le secteur public exige qu’il y ait des postes budgétaires disponibles», nous a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Il y a également la question de la priorité à accorder aux médecins marocains lors de ces opérations de recrutements et c’est pourquoi nous nous demandons s’il y a eu ou non un appel à candidature destiné en premier lieu aux médecins marocains. Nous estimons que le recrutement des médecins étrangers ne doit se faire que si l’appel à candidature lancé à destination des praticiens marocains se révèle infructueux ».

Evoquant les assertions selon lesquelles les médecins marocains refuseraient d’exercer dans certaines régions du pays à cause de la dureté des conditions climatiques ou de l’éloignement géographique, notre source estime que le problème n’est pas seulement imputable à ces deux choses. Pour elle, un médecin ne peut pas pratiquer dans des zones dépourvues d’infrastructures sanitaires adéquates et de conditions de vie idoines. « Un médecin est un citoyen comme les autres qui a une famille et des enfants qui doivent être scolarisés, qui a besoin d’utiliser des infrastructures de base opérationnelles, de bénéficier de l’existence des lieux de loisir, etc. Comment peut-on donc demander à un médecin de s’installer dans des villages lointains où il n’y a même pas de routes goudronnées, ni d’eau potable, ni même de réseau électrique en bon état ?», s’est-elle interrogée. Et de poursuivre : «Ceci d’autant plus que le ministère de la Santé n’accorde nulles incitations à même d’encourager les praticiens marocains à s’installer dans ces régions. En France, à titre d’exemple, un médecin installé en Martinique perçoit un salaire et une prime supplémentaire suffisante pour l’encourager à rester sur place. C’est l’inverse au Maroc où la prime d’éloignement ne s’élève qu’à 250 DH ».

Pour le président du SNMSL, les incitations ne doivent pas concerner les seuls salaires et primes mais aussi le logement et le transport. Et à ce propos, il pense que le manque d’infrastructures de base demeure le plus grand handicap devant l’installation des médecins marocains dans les zones éloignées. « Il faut commencer par la mise en place d’infrastructures praticables et de bonne qualité et saisir l’occasion du lancement du chantier de la régionalisation avancée pour booster le développement des régions et, du coup, garantir des conditions de vie digne pour les citoyens et de meilleures conditions d’exercice aux médecins».

Mais est-ce possible ? Les collectivités territoriales ont-elles les moyens de leurs ambitions ? Wait and see.