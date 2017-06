Tom Cruise joue aux barons de la drogue dans “American Made”

Alors que la sortie de La Momie est imminente (le 14 juin), que le tournage de Mission Impossible 6 vient de se terminer et que Top Gun: Maverick est confirmé, Tom Cruise ne semble pas vouloir prendre de vacances. C’est en tout cas ce que l’on pourrait croire face à la bande-annonce d’American Made (retitré Barry Seal – American Traffic en France), un film de gangsters aux allures de comédie déjantée dans lequel l’acteur joue un pilote de ligne complètement décomplexé devenu trafiquant de drogue pour la CIA et Pablo Escobar dans les années 1980. Bien que l'intrigue semble être inventée de toutes pièces, l’histoire que met en scène le réalisateur Doug Liman s'inspire de faits réels.

En effet, Tom Cruise interprète le rôle de Barry Seal, un trafiquant de drogue et d’armes spécialisé dans le blanchiment d’argent – et qui a collaboré avec la CIA et Pablo Escobar dans les années 1970-1980. Si son nom ne vous est pas inconnu, c’est parce que le personnage de Barry Seal est présent dans Narcos (dans la série de Netflix, il est interprété par Dylan Bruno). Même si le personnage et les faits sont authentiques, Doug Liman semble prendre une direction totalement libre en adoptant un ton loufoque, comme le montrent les images de la bande-annonce.

American Made est la deuxième collaboration entre Doug Liman et Tom Cruise, après le très bon Edge of Tomorrow – dont une suite totalement différente est en préparation, nous apprend «Première». En attendant de découvrir ce thriller burlesque, vous pourrez retrouver en salles Doug Liman avec son film The Wall, le 7 juin. Quant à American Made, il sortira au Maroc sous le titre de Barry Seal – American Traffic, le 13 septembre.