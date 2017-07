Tizi Aït Soukhmane, un géant inexploré

On a lancé les fouilles archéologiques dans le livre du Tour du Maroc de cyclisme, et on s’est rendu compte qu’il est écrasé par l’ombre du plus haut col cyclable du pays, le Tizi N’Tichka (littéralement le « col des pâturages » en tamazigh).

Culminant à 2260m d’altitude, cette emblématique difficulté, qui s’élève sur la route de Ouarzazate, est l’unique vrai col et seul juge de paix du Tour, tant les écarts creusés au sommet sont considérables. Si cette montée représente une référence dans l’esprit des baroudeurs sur les cimes asphaltées du pays, il se trouve qu’à 200 km plus à l’ouest, aux portes du massif du Moyen Atlas, se dresse un redoutable col, un géant inexploré au niveau professionnel, et rarement emprunté par la sphère des cyclotouristes amateurs. Un col de la caste des Hors Catégories : le Tizi Aït Soukhmane.

Du nom d’une tribu amazighe nomade, qui occupe les verts pâturages entre le Moyen Atlas et une partie du Haut Atlas oriental, ce col d’une longueur alpestre et d’une inclinaison pyrénéenne, permet d’allier la découverte de paysages sublimes à une activité sportive de haut niveau. Des pentes impressionnantes et irrégulières, des lacets tout aussi pentus que sauvages et une proximité avec la ville de Béni Mellal, autant d’aspects qui font de ce « TIZI », plafonnant à 1800 m d’altitude, un lieu singulier et une ascension qui pèse dans les jambes.

Une vue globale du parcours dévoile une ascension sur une route d’un revêtement correct, peu fréquentée, sauf les vendredis et samedis, jours de souk dans la région. Il est long de 22 kilomètres avec des pics à 20% et une pente moyenne de 9%. Mais à y voir de plus près, les données collectées lors de nos nombreuses escapades sur ce col, grâce à un logiciel de localisation GPS, sont trompeuses, car tronquées par un replat de 2 km à mi-chemin. Détail qui renforce la difficulté de ce raidart du Moyen Atlas. D’autant plus que le dénivelé enregistré est monstrueusement effrayant : 1300m d’altitude gagnée en 22 km.

Le souvenir de notre première ascension est tatoué dans nos esprits comme une gravure rupestre dans la roche. Les couleurs rousses de l'automne commençaient à se poser sur le massif atlassien, au milieu des rues verdoyantes de la ville de Béni Mellal (500m d’altitude), le pied de l’ascension est roulant et présente des pourcentages corrects sur 3 km (4 % de moyenne), jusqu’à la cascade d’Ain Asserdoun, principal attrait touristique de la ville. On bifurque à droite et en levant les yeux, une espèce de mur se dresse devant nous, une rampe de lancement avec des passages à plus de 14%, sur plusieurs hectomètres, qui annoncent une première partie d’ascension, sur 10 km, faite de succession de passages pointus et irréguliers, d’une moyenne de 7 % avec des pointes courtes allant de 10 à 15 % d’inclinaison. Ce qui laisse peut de place au répit. Au terme de ce premier volet, nous commençons à tirer la langue, heureusement qu’un onctueux point d’eau nous tend les bras à 1000 mètres d’altitude.

Après la courte descente qui surplombe la vallée de Moudj et ses petits patelins, on entame la seconde partie de l’ascension par un faux plat mentant de 2 km, cerné par les champs de blé et les arbres d’oliviers, principales activités agricoles dans la région.