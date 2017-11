Thomas Meunier : Le PSG n'est pas favori pour le titre

"Non, on n'est pas favoris du tout" en Ligue des champions, "on a joué Anderlecht et le Celtic", a souligné auprès de l'AFP le latéral droit du PSG Thomas Meunier jeudi, en marge d'un événement consacré au jeu vidéo Fifa.



Q: Après le carton du PSG contre le Celtic Glasgow (7-1), êtes-vous favoris en Ligue des champions ?

R: "Non, on n'est pas favoris du tout. On a joué Anderlecht et le Celtic. On ne peut pas comparer de telles rencontres au match suivant qui sera face au Bayern (Munich) ou bien à des huitièmes ou des quarts de finale contre des équipes espagnoles ou anglaises, cela n'a rien à voir".

Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière et le nul contre Ludogorets ? Est-ce seulement l'arrivée de Neymar et de Kylian Mbappé ?

"L'année passée, la première partie de saison était compliquée parce qu'on avait du mal à imprimer le système (Unai) Emery qui était totalement différent du système (Laurent) Blanc, pour les joueurs qui étaient là avant. Pour le reste, en deuxième partie de saison, notre seule défaite, c'était le Barça. Hormis cela, c'était parfait. En fait, on continue sur notre lancée. Je pense qu'on est parti pour encore quelques belles rencontres".

En championnat, vous jouez à Monaco dimanche. Aurez-vous quasiment gagné la Ligue 1 en cas de victoire ?

"Non, loin de là. Pas après quinze matches de championnat. Il y aura neuf points d'écart si on gagne là-bas. Mais on sait qu'à tout moment, il peut se passer des choses. Pour moi, ce serait prétentieux de dire qu'on a gagné le championnat dimanche."

Est-ce difficile d'être remplaçant, dans l'ombre de Dani Alves ?

"C'est Daniel Alves... Après, le coach a toujours tenté un système de rotation pour faire jouer un peu la concurrence. Il sait aussi que sur le banc les joueurs sont capables de faire la différence. En ce moment, il fait un peu moins tourner. Mais bon, j'espère qu'il va revenir un peu sur ses positions et continuer les rotations".

Avez-vous entendu les rumeurs sur votre départ à Naples ?

"J'ai lu ce truc (rires). Je serai toujours à Paris au moins jusqu'à juin, ça c'est sûr".

Vous avez un très bel effectif en sélection belge. Vous voyez-vous comme des favoris à la Coupe du monde ?

"Il y a vraiment une super ambiance. Je pense qu'on peut viser au moins les quarts de finale. Après, les demies ou la finale c'est autre chose. Il y a des grandes équipes. Le Brésil, ils sont vraiment très costauds. La France a une belle équipe aussi. Je verrais bien une finale Brésil-France".

Vous êtes là pour un événement sur le jeu Fifa, comment jugez-vous le développement du e-sport et toutes ces compétitions de jeux vidéo ?

"Je trouve ça totalement fou. Quand on voit qu'en Corée, ils remplissent des stades avec 30.000 personnes pour voir six gars sur un podium jouer à la PlayStation ou sur ordinateur... ça a pris une envergure exceptionnelle. Maintenant, on peut gagner sa vie en jouant à des jeux vidéo. C'est les temps modernes".

Vous êtes féru d'art. Recommandez-vous une exposition actuellement ?

"L'expo Pop Art au Musée Maillol (à Paris) est très importante. C'est l'art qui reste d'actualité. On s'y intéresse toujours. Ce sont des choses qui ressortent comme Marilyn Monroe et Andy Warhol, qui ne seront jamais vraiment passés de mode. Ça restera toujours présent".