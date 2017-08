Tétouan vu par ses jeunes: Une plongée au cœur du patrimoine de “la Colombe blanche”

Le projet "Tétouan vu par ses jeunes", projeté mardi en avant-première au Cinéma espagnol de Tétouan, se veut une plongée au cœur du patrimoine tétouanais et son héritage culturel qui est le résultat de la rencontre de différentes cultures. A travers son architecture, ses monuments historiques, ses traditions et ses mœurs, Tétouan reflète parfaitement cette notion de brassage des cultures qui l'a toujours distingué, ainsi que l'empreinte de la tradition andalouse qui a exercé une grande influence sur le goût artistique des Tétouanais et leur mode de vie social et culturel. Réalisé par l'Association Ibdaâte en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, l'Association Tétouan Asmir, British Council et l'Union européenne, ce projet dévoile, à travers quinze courts-métrages, divers sites historiques et aspects du patrimoine culturel de la ville, notamment le site archéologique Tamuda, l’École des arts et métiers, les sept portes historiques de Tétouan, l'art de la Hadra, la musique andalouse, la Shadda, ou encore la poterie et la sculpture. Ces courts-métrages, d'une durée de 3 à 4 minutes chacun, sont désormais accessibles au grand public sur le site "tetouan.marocopedia.com" afin de faire revivre l'histoire de la ville, promouvoir sa diversité culturelle, mais surtout sauvegarder sa mémoire aux nouvelles générations. Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l'Association Ibdaâte, Hatim Mokhtari, a indiqué que cette initiative visant à faire découvrir le patrimoine historique de la Colombe Blanche est une première du genre, ajoutant que l'idée de ce projet émane de la volonté commune de jeunes Tétouanais de contribuer à la valorisation de ce patrimoine, en allant à la rencontre des artisans et des professionnels pour recueillir leurs témoignages et s'arrêter de près sur les différentes facettes de l'héritage culturel et civilisationnel de la ville. L'Association Ibdaâte a été créée par les jeunes du quartier Jamae Mezouaq après la réalisation du documentaire "Eyes on Tetouan" en mars dernier, dans le but de déstigmatiser l'image de leur quartier. Après le succès de cette initiative, les jeunes ont décidé d'entreprendre un nouveau projet en partenariat avec Marocopédia, l'encyclopédie solidaire du Maroc, pour faire connaître le patrimoine culturel de Tétouan et démontrer que la lutte contre des préjugés passe par l'art et la culture. Il est à noter que Marocopédia se décline en 6 rubriques qui fournissent des informations et des définitions répertoriées dans plusieurs domaines: histoire, peuple, artisanat, musique, nature et monde associatif. Des rubriques au travers desquelles on découvre ou redécouvre le Maroc. Marocopédia est une encyclopédie collaborative qui fonctionne comme un réseau social solidaire avec comme principe la production participative de contenus. Les utilisateurs peuvent contribuer aux définitions concernant leur région, leur ville et leur patrimoine culturel. Toutes ces contributions sont ensuite consignées dans un répertoire gratuit et accessible à tous les contributeurs leur permettant de partager un lien avec les acteurs culturels et associatifs sur la plateforme.

Pour définir le patrimoine, la plateforme utilise deux procédés. Il y a d'abord le dictionnaire oral qui recense toutes les histoires transmises de génération en génération. Il existe aussi le dictionnaire scientifique qui se rapporte à des ouvrages académiques ou des sites spécialisés. Chaque définition est géolocalisée sur une carte du Maroc pour la situer selon son territoire et ainsi obtenir un mini-dictionnaire de chaque région du Royaume.