Tétouan présente son projet de candidature au Réseau des villes créatives de l'Unesco

La ville de Tétouan a présenté, lundi, son projet de candidature pour rejoindre le Réseau des villes créatives de l'Unesco, en marge de la commémoration du 20ème anniversaire de la déclaration de la Médina de Tétouan patrimoine mondial de l'humanité.

A travers cette candidature, la commune de Tétouan vise à coopérer au niveau international et augmenter le potentiel créatif de la ville en matière de développement urbain durable et de rayonnement culturel, à travers une vision globale, intégrée et prospective et une approche participative sur le long terme qui implique à la fois les établissements publics et académiques, les créateurs, le secteur privé et la société civile.

Elle aspire aussi à consacrer le rôle pionnier de la ville sur le plan culturel et à faire de l'innovation dans le secteur d'artisanat un vecteur de développement socioéconomique, ainsi qu'à valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la ville.

La ville de Tétouan, qui propose sa candidature dans le domaine "artisanat et arts populaires", dispose de nombreux atouts et potentialités dans des domaines créatifs divers et singuliers, ainsi que de structures patrimoniales et culturelles antiques.

Le Réseau des villes créatives de l'Unesco est actuellement formé de 116 membres dans 54 pays couvrant sept domaines créatifs: artisanat et arts populaires, design, film, gastronomie, littérature, musique et arts numériques. Les villes formant ce réseau travaillent ensemble vers un objectif commun: placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan de développement au niveau local et coopérer activement sur le plan international.

Le Réseau a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable.