Tenue à Marrakech du Forum des femmes finlando-marocaines

Le développement durable auquel aspirent les pays passe inéluctablement par la réduction des disparités hommes-femmes et la consolidation de la présence de la gent féminine dans divers domaines, a souligné, mercredi à Marrakech, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

«Le rôle de premier plan et fondamental dont s'acquitte la femme au sein de la société, ainsi que sa contribution remarquable et efficace dans la dynamique du développement et du progrès, rendent indispensable la réduction des disparités entre les deux sexes, afin de réaliser le développement durable souhaité», a déclaré le ministre à l’ouverture d’un forum des femmes Maroc-Finlande, placé sous le thème «Des femmes leaders pour un monde meilleur». Et de poursuivre que le Maroc s’est résolument engagé dans une série de réformes visant la promotion de la condition de la gent féminine et la réalisation de l’égalité avec les hommes, tout en veillant à intégrer les droits des femmes dans les politiques publiques, la planification du budget public ainsi que dans les différents programmes de développement.

Dans la foulée, le ministre a tenu à préciser que son département a mis en place un réseau conjoint de concertation entre les divers ministères, ce qui constitue une expérience inédite et un mécanisme indispensable dans le domaine de la coordination entre les différents départements ministériels.

Cette démarche, poursuit le ministre, est à même de faciliter l’échange des expériences, de promouvoir l’approche genre au sein de l’administration publique depuis le stade de la sensibilisation jusqu’à la phase d’institutionnalisation, notant qu’en dépit de ces acquis réalisés par les femmes ces dernières années, le chemin à parcourir demeure long pour parvenir à une égalité complète entre les deux sexes.

Mohamed Benabdelkader a estimé que tout un chacun, selon sa position, demeure responsable quant à la mise à niveau d’un système d’éducation et de formation basé sur la parité, le renforcement de la capacité économique de la femme et la promotion de l’égalité des chances pour l’accès aux postes de décision et de responsabilité et ce, à travers la distinction positive en faveur de la femme, le renforcement de sa protection sociale et la préservation de son intégrité physique et mentale.

De son côté l’ambassadeur de la Finlande au Maroc, Anne Vasara, a rappelé que son pays et le Maroc disposent de potentialités et capacités féminines énormes, formant un capital humain indéniable pouvant servir de socles pour les deux sociétés respectives, notant que la Finlande, qui célèbre le 100ème anniversaire de son indépendance, a pu se développer en passant d’un pays agricole à l’une des grandes nations dans les domaines des technologies, de l’innovation et de la créativité. Et de poursuivre que l’un des éléments de succès de la Finlande demeure la forte contribution des femmes à l’édification de la société, notant que ce forum permettra de partager les expertises, les expériences et les meilleures pratiques, dans l’optique du renforcement du processus des femmes au sein de la société.

La présidente du Réseau des femmes au Parlement finlandais, Hanna Sarkkinen, a estimé, quant à elle, que la femme ne pourra œuvrer et être acteur agissant au sein de la société, tant qu’elle ne jouit pas de sa pleine liberté ainsi que de tous les moyens indispensables pour le développement de la société, insistant sur la nécessité de lutter contre tous les stéréotypes attentatoires à la valeur de la femme et à son rôle efficace dans la consolidation du processus de développement de tout Etat. Et de faire observer que le réseau des femmes au sein du Parlement finlandais se veut un espace pour rassembler les forces des femmes, et asseoir les bases d’une solidarité mutuelle au sein de cette frange de la société.

Les autres intervenants se sont félicités de l’organisation de cette rencontre de deux jours, dédiée au partage des idées et expériences, et à la création des opportunités de partenariat entre les deux pays en matière de leadership politique, de recherche scientifique et technologique, et dans le domaine économique à travers des femmes leaders dans divers secteurs.

Initié par l’Institut international de la recherche scientifique (structure autonome de recherche), en partenariat avec l’ambassade de la Finlande à Rabat, ce Forum réunit un parterre d’experts, de personnalités des mondes de la politique, de l’université et des affaires.

Ce conclave a eu pour objectif de promouvoir l’impact de la participation féminine dans la vie économique et politique, ainsi que dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, et d’élargir les chances et les opportunités d’emploi des femmes à travers la création de partenariats et la mise en place de réseaux qui œuvrent en faveur de l’encouragement du changement édifiant, à même de servir la gent féminine partout.

Les débats lors de ce forum se sont articulés autour de plusieurs sujets notamment «Le leadership féminin dans le domaine politique», «Le leadership des femmes dans le domaine de la recherche scientifique», «Les femmes et la technologie» et «Les femmes entrepreneurs».