Taqa Morocco affiche une hausse de 8% du résultat net part du Groupe à fin mars

Le premier producteur privé d'électricité au Maroc, Taqa Morocco, a réalisé au terme du premier trimestre 2017 un résultat net part du Groupe (RNPG) en progression de 8% à 278 millions de dirhams (MDH), a annoncé, récemment, la société cotée en bourse.

Cette évolution est attribuable à la hausse du résultat d’exploitation et à l’amélioration du résultat financier suite à la baisse des charges d’intérêts sur emprunts, souligne la filiale du groupe émirati, Taqa, dans une communication financière. A fin mars dernier, le résultat d’exploitation consolidé s’établit à 702 MDH, en accroissement de 4%, compte tenu de l’évolution favorable du prix d’achat du charbon sur le marché international et des efforts continus d’optimisation des charges d’exploitation, rapporte la MAP.

Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidée ressort en amélioration à 34,6%, contre 32,4% à l’issue du premier trimestre 2016, relève la société dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca. Pour sa part, le résultat net consolidé connaît une hausse de 4% à 363 MDH, ce qui en découle un taux de marge nette consolidée en augmentation à 17,9% au 31 mars 2017, contre 16,8% au 31 mars 2016. S’agissant du chiffre d’affaires consolidé, il se situe à 2,03 milliards de dirhams (-2%), suite à la réalisation de la révision majeure planifiée de l’Unité 3 et de l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international comparativement au premier trimestre 2016, précise la même source.

Compte tenu de la réalisation de la révision majeure planifiée de l’Unité 3 conformément au plan de maintenance, le taux de disponibilité des Unités 1 à 4 s’établit à 83,7%, contre 96,9% au 31 mars 2016, a-t-elle ajouté. Le taux de disponibilité des Unités 5 et 6 se situe, lui, à 92%, contre 76,7% au terme des trois premiers mois de 2016, tenant compte de la réalisation de la révision mineure planifiée de l’Unité 5 en 2016, en conformité avec le plan de maintenance.

Taqa Morocco a, par ailleurs, noté que l’Assemblée générale du 28 avril 2017, a approuvé la distribution d’un dividende de 37 dirhams par action, au titre de l’exercice écoulé, en hausse de 23% par rapport à 2015, et qui sera mis en paiement au plus tard le 25 juillet 2017.