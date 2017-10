Sur un terroir de Rencontres : Taragalte et sa marraine Oum fêtent la femme africaine

Libé : Quel bilan faites-vous de cette 8ème édition ?

Halim Sbai : Nous pouvons dès maintenant dire que cette huitième édition, initiée sous le thème « Afrika Elle », a rencontré un franc succès. Notre programme a été mené à terme et nos attentes ont été bien satisfaites, à tous les niveaux. Que ce soit pour le grand public venu de tous les coins du monde ou encore pour cette qualité élevée des prestations artistiques, sans oublier bien évidemment la qualité des débats et des intervenants.



Qu’avez-vous initié cette année pour concrétiser le credo de paix et de tolérance ?

Taragalte se positionne clairement dans une dynamique pour l’échange, la paix, le dialogue et la tolérance. Ce ne sont pas des mots, puisque nous nous considérons comme les caravaniers du 21-ème siècle, transporteurs de messages bien clairs. Dans ce cadre, nous évoquons les rencontres de femmes de tous les horizons dans le cadre de la conférence organisée par « Carpet of life », association locale féminine ou encore le programme de plantation d'arbres dans le cadre du projet initié avec l'ONG Sahara Roots et enfin la conférence organisée sur le défi environnemental et la question hydrique dans les oasis de la vallée de Draâ, notamment celle de Mhamid. Sur le site du Festival, des rencontres se faisaient sous les tentes des familles de Mhamid, de la délégation malienne et de nos frères Touareg et même avec les Canadiens qui étaient cette année nos invités d’honneur.



Que permettent ces rencontres finalement ?

Pareilles manifestations permettent aux différentes volontés d'édifier des valeurs communes et universelles et de reconstruire les principes du vivre-ensemble. Nous appartenons au genre humain et nous sommes condamnés à vivre sur cette planète, conformément à ces valeurs communes prépondérantes.

La résidence artistique entre musiciens canadiens et leurs homologues de Mhamid El Ghizlane, de « Génération Taragalte » a donné ses fruits et le public a pu voir comment la musique pourrait unir et permettre d’être en symbiose.

Cette rencontre qui accueille chaque année des milliers de visiteurs de partout permet également de retrouver l’idée profonde du Moussem; le concept va dans ce sens afin de préserver une originalité qui commence à se faire rare dans nos manifestations. C’est pourquoi donc notre hommage est allé à Badi Lalla qui représente parfaitement cette idée d’originalité.



Et votre conférence principale pour cette année ?

La principale conférence de notre festival a porté sur la diversité culturelle et son rôle dans la préservation de la paix. Un thème assez large, mais au cœur des discussions dans différents laboratoires d’idées pour l’échange international. Les intervenants que sont Hassan Aourid, Perla Cohen et Alain Weber ont souligné la place de la culture dans le rapprochement entre les peuples et ont par là même distingué d’emblée entre deux concepts clés de ce débat profond : civilisation et culture. Alors que la première est de portée universelle, la seconde reste locale et communautaire, incontournable pour l’expression des identités qui ne doivent pas devenir meurtrières.