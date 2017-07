Structuration de la vente informelle dans la province de Safi

Les autorités locales de la province de Safi ont entamé récemment, conformément à une étude réalisée au sujet de la structuration de la vente informelle, une opération de sélection de sites pour l’organisation des marchands ambulants et la création de marchés et espaces aménagés répondant aux conditions requises de nature à hisser l’attractivité de l’espace urbain et périurbain.

Ces espaces concernent Bab Chaâba (place Bir Anzarane), Meftah Al Kheir, Biyar, Course et Sidi Kaouki au profit de 2.463 marchands ambulants et les sites des communes de Sebt Gzoula et Jemaâ Shaim au profit de 1.066 marchands ambulants, en plus de la stabilisation de marchands dans leurs sites actuels comme choix pour certains endroits et certains métiers.

Cette initiative menée dans le cadre d’une approche participative avec les différents intervenants, vise à éradiquer les marchés informels, à mettre fin au phénomène des marchands ambulants et leur structuration dans des marchés répondant aux conditions requises, et hisser l’attractivité de l’espace urbain et périurbain, outre la promotion de l’économie solidaire, l’intégration du commerce informel et l’amélioration de la qualité des produits et des marchandises.

Dans le cadre de ce même projet visant à permettre aux commerçants d’exercer leur activité en toute légalité, les autorités locales procéderont à l’acquisition de matériels et d’équipements au profit de 190 marchands ambulants de poissons et d’équipements au profit de 220 marchands stables.