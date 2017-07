La femme la plus riche du Royaume-Uni revient sur le devant de la scène avec un nouvel ouvrage sorti en 2016 co-écrit pour le théâtre : Harry Potter et l’enfant maudit qui s’est vendu à plus de 4,5 millions d’exemplaires à travers le monde. A ceci s’ajoutent les droits sur le parc à thème Harry Potter et le film Les animaux fantastiques.