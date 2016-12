Stallone décline une proposition de Trump

Pas de reconversion dans la politique à l'horizon pour Stallone... pour le moment ! Sly a confirmé avoir été sollicité par le futur président des Etats-Unis, mais a décliné sa proposition. "Je suis incroyablement flatté d'avoir été proposé pour être impliqué dans le National Endowment of the Arts”, a-t-il indiqué dans un communiqué, partagé par le New York Times.

Sylvester Stallone a refusé ce poste dans l'administration Trump en expliquant qu'il pensait pouvoir être plus utile dans d'autres domaines comme celui d'aider les vétérans militaires “à retrouver l’emploi, un logement décent, l’assistance financière que ces héros méritent“. L'acteur ne ferme donc pas totalement la porte à une action politique à venir. D'ici là, on pourra le voir prochainement dans sa première série télé, Omerta.

