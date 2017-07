Signature à Casablanca du contrat de construction de la plus haute tour d'Afrique

Le Groupe BMCE Bank of Africa a récemment annoncé la signature, à Casablanca, du contrat de construction de la Tour de Rabat Bouregreg, avec le groupe chinois China Railway Construction Corporation International (CRCCI) et le Groupe marocain TGCC.

Elevée sur 250 mètres et 55 étages, la tour sera la plus haute d’Afrique avec des composantes hôtelière et résidentielle ainsi que des bureaux, indique un communiqué du Groupe BMCE Bank of Africa.

Cité par le communiqué, le président du Groupe BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, a évoqué "le serment commun" de faire de la Tour de Rabat Bouregreg "une icône marquante dans les paysages urbain, économique, culturel et touristique du Maroc".

"Cette Tour a eu l’honneur d’avoir eu sa première pierre posée le 9 mars 2017 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a-t-il rappelé. Et le communiqué de noter que M. Benjelloun compte sur l'entière "mobilisation de tous" afin que "cet attelage sino-marocain" pour la maîtrise d’œuvre de la Tour, de même que "l’attelage hispano-marocain", choisi pour son architecture, puissent permettre la réalisation, "dans le respect des délais et des budgets impartis, de la plus haute Tour d’Afrique". Le président de CRCCI, Zhuo Lei, a, pour sa part, remercié le président du Groupe BMCE Bank of Africa pour "l’honneur d’avoir fait confiance à son Groupe", en lui permettant d’être adjudicataire, avec TGCC, de ce chantier majeur, précise le communiqué.

De son côté, rapporte la MAP, le président de TGCC, Mohamed Bouzoubâa, a salué le "caractère visionnaire" d’Othman Benjelloun, qui a "réalisé beaucoup de projets qui contribuent au rayonnement de l’économie marocaine dans notre pays et à l’étranger", selon le document. Les architectes Rafael de la Hoz et Hakim Benjelloun ont salué, pour leur part, "l’opportunité exceptionnelle" qui leur a été donnée afin de réaliser un tel projet, insistant sur "l’esprit d’équipe" et "de coopération entre architectes et ingénieurs" qui prévaudra dans la conduite de ce chantier, souligne le Groupe BMCE Bank of Africa. La cérémonie de signature a été l’opportunité de projeter un film d’une dizaine de minutes, produit par CRCCI qui, à travers des images de synthèse, a déroulé l’ensemble des étapes futures de construction de la Tour de Rabat Bouregreg, selon le document. Le Groupe étatique chinois CRCCI est l’une des plus grandes sociétés de construction dans le monde, ajoute le communiqué, notant que ses activités, menées dans plus de 120 pays, couvrent aussi bien le transport, le rail, les routes, l’énergie et les travaux publics, la construction de logements, l’industrie manufacturière, le commerce, la logistique, l’investissement ou la finance.

Pour ce qui est du Groupe marocain TGCC, il est l'un des leaders de la construction d’infrastructures et de logements au Maroc, ayant, à son actif, plusieurs dizaines de réalisations majeures à travers le Royaume, fait savoir le document, ajoutant que CRCCI et TGCC ont créé un consortium sous forme de joint-venture afin de mener ce chantier monumental sur les trois prochaines années.