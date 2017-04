Séminaire à mi-parcours du projet de jumelage Maroc-UE

Examen du soutien apporté à la Chambre des représentants par l’Assemblée nationale française, la Chambre des communes britannique et d’autres Parlements européens



Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, présidera, ce mercredi 12 avril 2017 à Rabat, le séminaire à mi-parcours du projet de jumelage institutionnel « Appui à la Chambre des représentants du Royaume du Maroc », financé par l’Union européenne (UE).

Participeront notamment à ce séminaire Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou, présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Sir David Amess, représentant du président de la Chambre des communes britannique, le chargé d’affaires de la Délégation de l'Union européenne à Rabat ainsi que les membres du Bureau de la Chambre des représentants, les présidents de commissions et les présidents des groupes parlementaires. Ce séminaire se déroulera en présence de l’ambassadeur de France et de représentants de l’ambassade du Royaume Uni au Maroc.

D’une durée de 24 mois (2016-2018), le projet de jumelage vise à soutenir la Chambre des représentants dans l’exercice de ses attributions, renforcées à la suite de l’adoption de la Constitution de 2011. Il repose sur des échanges de bonnes pratiques entre la Chambre des représentants du Maroc, l’Assemblée nationale française, partenaire sénior, la Chambre des communes britannique, partenaire junior, et d’autres Parlements européens (Chambre des représentants de Belgique, Bundestag allemand, Parlement hellénique et Sénat français).

Le séminaire à mi-parcours permettra de rappeler les objectifs poursuivis par le jumelage, et de présenter les résultats obtenus dans ce cadre à l’issue d’une année complète d’activité, ainsi que les activités qui restent à mener dans l’année qui vient.

Ce séminaire se tient à la Chambre des représentants, salle marocaine, à partir de 16 heures 30.

A cette occasion, un entretien bilatéral aura lieu entre le président de la Chambre des représentants et son homologue de l’Assemblée nationale française.