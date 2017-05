Rude épreuve gadirie pour le WAC : Confrontation au sommet entre la RSB et le Raja

La 27e journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, se déroule ce dimanche avec comme particularité le coup d’envoi de toutes les rencontres à 16h30, et ce pour garantir l’égalité des chances à toutes les équipes, surtout en bas du tableau où la relégation concerne pratiquement cinq d’entre elles.

Ainsi, au Complexe Mohammed V de Casablanca, le WAC, en leader et ayant mis toutes les cartes de son côté pour s’adjuger le titre, reçoit le HUSA. Une rencontre qui ne serait pas de tout repos pour les locaux qui savent que leur adversaire du jour n’a jamais été une proie facile. Toutefois, les hommes de Houcine Ammouta ont montré une grande maturité dans leur manière de gérer les matchs, ce qui les rend favoris.

A Berkane, une autre affiche retiendra l’attention, à savoir celle qui mettra aux prises la RSB avec le RCA. Quatrièmes avec 43 points, les locaux doivent s’imposer s’ils veulent rester dans la course pour une place continentale. En face, les Rajaouis devraient l’emporter en vue de décrocher au moins la deuxième place qualificative à la Champion’s League.

A El Jadida, le DHJ accueillera le CAK. Si les visiteurs ont presque assuré leur maintien, les hommes d’Abderrahim Talib n’auront d’yeux que pour la victoire pour conforter leur position de dauphin.

En ce qui concerne les matchs du bas du tableau, l’affiche des mal lotis sera sans conteste la rencontre qui opposera au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima le CRA à la JSKT. 13ème et 15ème respectivement au classement, les locaux totalisent 25 points alors que leurs adversaires du jour en comptent 24. Une défaite pourrait condamner l’une des deux équipes à la relégation.

A Marrakech, le KACM, en grande difficulté, recevra le FUS sur la pelouse du Grand stade. Malgré leur victoire sur l’IRT mercredi dernier en match retard, les coéquipiers d’El Fakih doivent rester vigilants s’ils ne veulent pas se faire surprendre, comme ce fut souvent le cas auparavant.

En déplacement à Rabat, le KAC sera à rude épreuve face à l’AS FAR. Dernier au classement, le club gharbaoui semble avoir perdu toutes ses chances de maintien, et sa mission contre les Militaires qui cherchent à gagner davantage de places pour rester parmi les premiers, ne sera pas facile.

Pour ce qui est du milieu du tableau, le derby du Nord à Saniet Rmel entre le MAT et l’IRT sera une occasion pour les deux clubs de faire oublier à leurs supporters leurs dernières défaites. Libérées de toute pression, les deux équipes tenteront de l’emporter dans l’espoir de se faire pardonner par leurs publics respectifs.

Enfin à Khouribga, l’OCK reçoit l’OCS dans un match où les locaux seraient acculés d’engranger les trois points de la victoire qui les mettraient à l’abri de la relégation.





Programme avec arbitres



Dimanche à 16h30

CAK-DHJ au terrain municipal à Khénifra (Karim Sabry)

CRA-JSKT au terrain Mimoun El Arsi à Al Hoceima (Samir Guezzaz)

FAR-KAC au Complexe Moulay Abdellah à Rabat (Bouchaib Ahrach)

KACM-FUS au Grand stade de cMarrakech (Noureddine Jaafari)

MAT-IRT au terrain Saniet Rmel à Tétouan (Abdelouahad Fatihi)

OCK-OCS au Complexe OCP à Khouribga (Hassan Rahmani)

RSB-RCA au terrain municipal à Berkane (Redouane Jiyed)

WAC-HUSA au Complexe Mohammed V à Casablanca (Abderahim Yaacoubi)