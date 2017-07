Ronaldinho “heureux” de promouvoir le foot au Pakistan

Le champion du monde 2002, le Brésilien Ronaldinho, en visite au Pakistan avec une brochette d'autres anciens footballeurs vedettes, s'est montré "heureux" samedi de pouvoir jouer dans ce pays dépourvu d'événements sportifs internationaux en raison de problèmes de sécurité.

"Pas seulement moi mais tout le monde est heureux de jouer au Pakistan, et on espère livrer un beau spectacle", a déclaré à la presse le Ballon d'Or 2005, arrivé en jet privé à Islamabad et attendu pour deux matches de gala, samedi soir à Karachi et dimanche à Lahore sous l'affiche "Ronaldinho and friends".

L'icône de Manchester United Ryan Giggs, capitaine de l'équipe adverse dénommée "Giggs XI" pour l'occasion, a assuré vouloir "inspirer la jeunesse" pakistanaise. "Je suis content d'être au Pakistan. J'ai entendu parler des réserves de talentueux joueurs et de la passion des supporters de United dans le pays, je serai heureux d'inspirer la jeunesse, ce qui est mon boulot", a-t-il déclaré.

Les anciens de l'équipe de France Nicolas Anelka et Robert Pires, l'ex-gardien d'Angleterre David James ou encore l'ancien international néerlandais George Boateng et le Portugais Luis Boa Morte, font partie de cette sélection de prestige autour de Ronaldinho, ancien gloire du Paris SG et du FC Barcelone. Le champion du monde brésilien Roberto Carlos, également attendu, a annulé sa participation, évoquant des problèmes familiaux.

Le Pakistan, terre de cricket, est actuellement 200e au classement mondial de la Fifa.