Romain Saiss dans le viseur de Liverpool

Auteur d’un bon début de saison avec le club anglais Wolverhampton, l’international marocain Romain Saïss attise les convoitises de plusieurs clubs européens, notamment en Premier League. Les brillantes prestations du défenseur de 27 ans sous les couleurs des Wolves et des Lions de l’Altas semblent avoir convaincu les dirigeants des Reds qui devraient, toutefois, attendre le mercato hivernal pour pouvoir effectuer ce transfert.

Romain Saiss qui est passé par Clermont, le Havre et Angers, avait paraphé, en août 2016, un bail de quatre ans avec Wolverhampton pour un chèque de 4 millions d’euros et si son transfert vers Liverpool se concrétise cet été, il sera le troisième joueur marocain à porter les couleurs des Reds après Nabil El Zhar (2006-2011) et Oussama Essaidi (2012-2014).

Il est à noter que Romain Saiss a rejoint l’équipe nationale du Maroc, pour la première fois, en novembre 2012. Il a été convoqué par le sélectionneur national de l’époque, Rachid Taoussi, dans le cadre d'un match amical opposant le Maroc au Togo. Très vite après l’arrivée d'Hervé Renard à la tête des Lions de l'Atlas, ce dernier a fait confiance au jeune défenseur, notamment dans la CAN 2017, où le Maroc a atteint les quarts de finale et où Saïss a marqué un but décisif face au Togo. Depuis, il est le titulaire indiscutable dans la défense centrale de l’équipe nationale au côté du capitaine Mehdi Benatia et a joué la quasi-totalité des matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Rappelons enfin que la sélection marocaine a réussi un joli exploit: elle est la seule à ne pas avoir encaissé le moindre but lors des six matches de la phase de poule de la zone Afrique. Dans les autres confédérations, une nation a réussi la même prouesse, mais dans un groupe plus petit qui ne comportait que trois équipes et où la Nouvelle-Zélande a gardé sa cage inviolée lors de ses quatre matches contre la Nouvelle Calédonie et les Fidji.