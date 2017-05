Réunion de la commission mixte maroco-hongroise en novembre

Les relations privilégiées entre Rabat et Budapest ont été au centre d'une rencontre, vendredi dernier, entre la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, et l'ambassadeur de Hongrie au Maroc, Miklos Tromler.

Lors de cette réunion, la secrétaire d’Etat s'est félicitée de "l'excellence des relations politiques privilégiées" qu'entretiennent le Maroc et la Hongrie, tout en soulignant que les échanges commerciaux bilatéraux ne reflètent pas les potentialités existantes de part et d'autre, indique un communiqué du secrétariat d'Etat chargé du Commerce extérieur, relayé par la MAP.

Afin de remédier à cette situation, la responsable marocaine a insisté sur la nécessité d'imprimer un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment à travers des actions concrètes telles que l'échange fructueux de visites de haut niveau, le renforcement du cadre juridique régissant les relations bilatérales, l'identification des différentes opportunités que recèlent les économies des deux pays, ajoute le communiqué, précisant que l'accent a été mis, également, sur l'importance de favoriser les contacts directs entre les opérateurs du secteur privé des deux pays.

Pour sa part, le diplomate hongrois a partagé le constat de la secrétaire d'Etat, notamment sur la faiblesse des échanges commerciaux et a indiqué que la Commission mixte maroco-hongroise prévue en novembre 2017 et le Forum d'affaires qui sera organisé en marge de ladite commission sont de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux pays.

Il a également mis l'accent sur le rôle important du Conseil d'affaires maroco-hongrois dans la dynamisation de la coopération bilatérale, et s'est félicité du lancement imminent de la ligne aérienne entre Marrakech et Budapest.

A l'issue de la rencontre, les deux responsables ont ainsi convenu d'oeuvrer ensemble pour rehausser le niveau de leurs échanges commerciaux et ont exprimé leur volonté de mobiliser à la fois leurs institutions publiques et leurs secteurs privés afin de favoriser la réussite des travaux de la 3è Commission mixte et du Forum d'affaires, conclut le communiqué.