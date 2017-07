Réunion d’urgence de l'Union parlementaire arabe à Rabat

Le Parlement marocain abrite, aujourd’hui, les travaux de la réunion d’urgence de la 25ème Conférence de l'Union parlementaire arabe (UPA) autour des violations israéliennes flagrantes de la sacralité de la mosquée Al-Aqsa.

Cette conférence, qui se tient sur invitation du Parlement marocain, intervient dans un contexte marqué par des agressions israéliennes de la sacralité des lieux saints et l’interdiction des fidèles d’accomplir la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, ce qui constitue une violation flagrante du droit international, un acte de provocation hostile aux sentiments de l'ensemble des musulmans, et une atteinte aux droits des Palestiniens, indique, mardi, un communiqué conjoint des deux Chambres du Parlement.

Les travaux de cette conférence seront marqués par des allocutions du président de la Chambre des représentants et président de l'UPA, Habib El Malki et du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes (LEA), ajoute la même source, notant que des séances de travail seront consacrées aux interventions des présidents des Parlements et des Conseils et des présidents des délégations parlementaires. La séance de clôture sera marquée par l'adoption de la déclaration finale et des résolutions de la Conférence.

Fondée en 1974, l’UPA, qui regroupe les Chambres parlementaires arabes, s’assigne pour objectifs le renforcement du dialogue et de la concertation entre les Parlements arabes, la consolidation de l’action commune et la coordination des efforts parlementaires dans différents domaines.

La déclaration finale de la 24e Conférence de l’UPA, tenue en mars 2017 à Rabat, a souligné l'impératif de porter la cause palestinienne en tête des préoccupations de la Oumma et de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation israélienne.