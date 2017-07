Rétropédalage des autorités américaines

La Royal Air Maroc (RAM) a annoncé mercredi que l'interdiction d'emporter des appareils électroniques en cabine à bord de ses vols à destination des Etats-Unis sera levée à partir de jeudi 13 juillet 2017.

"Notre priorité absolue est la sécurité des passagers ainsi que leur confort à bord de nos avions. Nous espérons que cette nouvelle trouve satisfaction auprès de nos clients voyageant vers les Etats-Unis", souligne M. Abdelhamid Addou, président directeur général de la RAM, cité par un communiqué de la compagnie.

Depuis le 25 mars 2017, tous les passagers voyageant sur les lignes RAM, à destination des Etats-Unis d’Amérique, y compris les passagers en transit à l’aéroport Casablanca Mohammed V, s'étaient vu interdire d'emporter des appareils électriques et électroniques en cabine, et ce conformément aux instructions des autorités américaines, rappelle le communiqué.

La compagnie nationale avait annoncé qu’à compter de cette date, tout objet électronique, à l’exception des téléphones portables (smartphones) et appareils médicaux nécessaires au voyage, devait être placé dans les bagages en soute pour tous les vols à destination des Etats-Unis d’Amérique.

Les Etats-Unis ont imposé une interdiction similaire sur tous les vols en provenance de huit pays (Maroc, Egypte, Jordanie, Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar et Turquie).