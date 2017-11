Reprise des rotations aériennes humanitaires vers le Yémen

La coalition sous commandement saoudien intervenant au Yémen a autorisé la reprise de vols transportant des employés humanitaires vers les zones contrôlées par les milices pro-iraniennes houthies samedi, indique un représentant de l'Onu.

En revanche, le blocus empêchant l'acheminement de nourriture et de médicaments vers les villes portuaires yéménites dont celle d'Hodeida n'a pas été levé, a dit Jens Laerke, porte-parole de l'Office pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'Onu.

"Après plus de deux semaines de blocus de ces ports, des millions de personnes au Yémen attendent aujourd'hui des approvisionnements essentiels pour combattre la famine, le choléra et d'autres menaces humanitaires", a-t-il dit.

La coalition saoudienne a annoncé jeudi qu'elle allait alléger le blocus total imposé au Yémen depuis le début du mois après un tir de missile balistique vers Ryad.

Les organisations humanitaires et les agences de l'Onu ont dénoncé une mesure de punition collective qui aggrave la crise humanitaire dans ce pays dont sept millions d'habitants sont au bord de la famine et près d'un million affectés par une épidémie de choléra.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a annoncé mercredi la réouverture du port de Hodeida et de l'aéroport de Sanaa pour l'aide humanitaire, après des appels pressants de l'ONU à faciliter la reprise des opérations de secours dans le pays en guerre.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le conflit au Yémen a fait, depuis l'intervention de la coalition militaire arabe en mars 2015, plus de 8.750 morts et 50.600 blessés, dont de nombreux civils, selon l'Organisation mondiale de la santé.

En outre, le pays connaît "la pire crise humanitaire de la planète", selon l'ONU.

La coalition sous commandement saoudien est intervenue au Yémen pour stopper la progression des rebelles yéménites Houthis face aux forces gouvernementales.

Elle avait imposé un blocus total au Yémen après le tir le 4 novembre d'un missile balistique par les rebelles --qui contrôlent Hodeida et Sanaa-- en direction de l'Arabie saoudite. L'engin avait été intercepté au dessus de l'aéroport international de Ryad.

Les 15 pays membres du Conseil avaient exprimé leur inquiétude devant la "situation humanitaire catastrophique" et avaient souligné l'"importance de garder tous les ports et aéroports du Yémen en état de fonctionnement".

La coalition a souligné, dans son communiqué mercredi, sa volonté d'"alléger les souffrances du peuple yéménite".

L'ONG Save the Children a salué de son côté "les informations faisant état d'une réouverture du port de Hodeida et de l'aéroport de Sanaa à l'accès humanitaire".

Elle a cependant jugé que cette mesure "n'était désormais plus suffisante pour empêcher une famine potentielle au Yémen".

"Des aides cruciales en nourriture, carburant et médicaments ont été refoulées depuis plus de deux semaines, enfonçant encore plus le pays dans la crise", souligne Save the Children.