Reportage : Ce qui devait arriver arriva

Du côté des Marocains, un seul mot d’ordre est sur toutes les lèvres : « Quelle solution les autorités casablancaises proposent-elles pour résoudre le problème de l’installation des migrants en plein cœur de la ville ? ». En effet, la métropole est devenue, depuis quelque temps, le terminus forcé des migrants subsahariens irréguliers. Des centaines d’entre eux ont été déportés vers cette ville malgré eux suite à des opérations de contrôle d’identité ou de ratissage. Le flot continu d’autocars qui les transportent se poursuit depuis des mois. Leur nombre reste difficile à évaluer et ils sont venus, la plupart du temps, de Tanger et de Nador. Ils sont de nationalités malienne, ghanéenne, nigérienne et camerounaise. Les opérations de ratissage et de contrôle sont devenues monnaie courante ces derniers mois et les personnes arrêtées sont souvent refoulées vers Fès, Meknès, Rabat, Casablanca ou vers le Sud. Faute de structures d’accueil, ces migrants vivent dans des conditions de vulnérabilité extrême malgré la solidarité de la population. Ils vivent dans le dénuement le plus total. Ils dorment à même le sol, leurs vêtements sont sales et ont rarement l’occasion de prendre une douche. Une grande majorité d’entre eux fait la manche aux carrefours, aux sorties des mosquées ou survit grâce à de l’argent envoyé par leurs familles.

Ces derniers temps, rien ne va plus entre ces migrants subsahariens et les riverains de la gare routière Ouled Ziane. Ils ne se supportent plus. L’installation provisoire de ces migrants a trop duré et engendre de nombreux problèmes. Cette situation perdure depuis plus de 15 mois. Faute de structures d’accueil et de moyens pour loger les candidats à l’immigration, ces derniers ont occupé les abords de la gare routière Ouled Ziane.

« Ils sont sales et négligents. Ils jettent les restes de nourriture et les ordures partout et s’intéressent moins à la propriété des lieux. Sans parler des mauvaises odeurs persistantes, vu que ces personnes font leurs besoins en plein air et au vu et au su de tout le monde », nous avait déclaré Said, un jeune du quartier lors du reportage que nous avions publié dans notre édition du 23 septembre 2017 sous le titre : « Expulsés de Nador et largués près de la gare routière de Casablanca : En l'absence de structures d’accueil, des centaines de migrants irréguliers vivent dans des conditions inhumaines au grand dam de riverains dépités ». «Ces migrants occupent les entrées de nos immeubles et même les halls dans certains cas. Ils sont une centaine de personnes à occuper ces lieux la nuit, en s’entassant les uns sur les autres. Ils se couchent dans des lits de fortune, allongés partout et ne cessent de s’engueuler ou de parler à haute voix jusqu’à l’aube», nous a raconté un autre habitant. Mohamed, père de famille, semble lui aussi en colère. «Comment pourrions-nous nous réjouir de cette triste situation, alors que nous devons assister à des scènes de désolation chaque jour?, s’indigne-t-il. Nos enfants n’osent plus sortir jouer dans le quartier». Rachid, 22 ans, ne voit également pas d’un bon œil la présence de ces migrants dans le quartier et s’attend à un affrontement entre ces derniers et les jeunes du quartier. «Les accrochages sont de plus en plus fréquents, parfois pour des raisons futiles. Et souvent le pire est évité de justesse », nous a-t-il affirmé.

Des inquiétudes que partage un grand nombre des migrants interviewés. Pour eux, les Marocains ont le droit de se mettre en colère. « Personne ne peut tolérer ou accepter qu’il soit harcelé dans son propre pays. Mais on ne peut pas mettre l’ensemble des migrants sur un pied d’égalité. Celui qui a provoqué le harcèlement qui a été à l’origine des graves affrontements de la gare routière d’Ouled Ziane doit être sanctionné mais on ne doit pas punir l’ensemble des migrants. Nous ne sommes que de passage chez vous et nous espérons ne pas être un fardeau pour vous.

Car notre objectif est de construire notre vie ailleurs qu’ici. Notre but n’est autre que de nous rendre en Europe par tous les moyens possibles», nous a confié un jeune migrant. Et de conclure : « Ce qui s’est passé vendredi dernier n’augure rien de bon pour nous. C’est plutôt un nouveau fardeau que nous devons supporter alors qu’on a déjà assez de problèmes ».