Report de l'élection du Secrétaire général et du Comité exécutif de l'Istiqlal

Le 17ème congrès du parti de l’Istiqlal a décidé de reporter, à samedi prochain, l’élection du Secrétaire général de cette formation politique, prévue initialement ce dimanche, a annoncé le président du congrès, Nourdine Mediane, dans une déclaration devant les congressistes.

Le congrès a également décidé de reporter à la même date l’élection des membres du Comité exécutif du parti, indique le président du congrès dans cette déclaration.

Selon la même source, la présidence et le bureau du congrès ont décidé de reporter la première session du Conseil national pour l’élection du Secrétaire général et des membres du Comité exécutif à samedi prochain, à partir de 8h00 au Palais des congrès à Skhirat.

Une commission mandatée par le congrès poursuivra ses travaux pour rectifier certaines erreurs techniques au niveau de la liste du Conseil national, publiée par le journal «Al Alam», en attendant la publication d’une nouvelle liste.

La présidence du congrès a précisé que la décision du report a été prise après la consultation et l'accord des candidats au Secrétariat général, ajoute la déclaration, affirmant que toutes les dispositions nécessaires à la réussite de la prochaine réunion du Conseil national seront prises à la lumière des consultations que mènera la présidence.

La même source a rappelé que l’article 103 des statuts du parti stipule que «si le congrès n’arrive pas à parachever ses travaux, il reste ouvert pour une période ne dépassant pas trois mois. De même, les instances du parti issues du précédent congrès continuent à exercer leurs missions en cas de non élection de nouvelles instances».