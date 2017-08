Repli de 14,9% des réserves internationales

Les réserves internationales nettes ont atteint 205,3 milliards de dirhams (MMDH) au 4 août 2017, en recul de 14,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

D'une semaine à l'autre, ces réserves ont progressé de 0,8%, précise BAM qui vient de publier ses indicateurs hebdomadaires de la semaine allant du 3 au 9 août 2017.

Durant cette période, Bank Al-Maghrib a injecté un total de 71,2 MMDH, dont 66,7 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres, et 4,5 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, relève-t-on de même source. Sur le marché interbancaire, le taux moyen pondéré s'est établi à 2,3%, alors que le volume des échanges est revenu de 5,4 à 3,5 MMDH, fait savoir BAM.

Lors de l’appel d’offres pour les avances à 7 jours du 9 août (date de valeur le 10 août 2017), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 66 MMDH, rapporte la MAP.

Sur le marché boursier, le MASI s'est accru de 0,6%, portant ainsi sa performance à 5,1% depuis le début de l’année, relève la Banque centrale, notant que l’évolution hebdomadaire de l’indice de référence s’explique essentiellement par les hausses des indices sectoriels "agroalimentaire" de 2,7% et "immobilier" de 2,5%, alors que ceux des "mines" et "banques" ont diminué de 1,1% et 0,5%, respectivement.

En ce qui concerne le volume des transactions, après un montant de 795,5 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant, il s'est chiffré à 1,8 MMDH, dont 973,3 MDH réalisés sous forme d'augmentation de capital de la part de Managem. Par ailleurs, le rythme de progression de M3 a décéléré à 5% après 5,6% en mai, reflétant principalement un ralentissement de la croissance des dépôts à vue auprès des banques de 7,2% à 6,9% et une diminution des détentions des agents économiques en titres d'Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires de 14,5% après une hausse de 16,1%. En revanche, les comptes à terme ont connu une atténuation de leur baisse de 8,1% à 5,2%, tandis que la progression de la circulation fiduciaire s'est inscrite en accélération à 7,4% après 6,2% un mois auparavant. Au cours de la semaine allant du 3 au 9 août 2017, le dirham s’est apprécié de 0,25% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,42% vis-à-vis du dollar, selon BAM.