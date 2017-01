Renforcer la stratégie de développement et de compétitivité du secteur textile et habillement

Une rencontre économique sur les perspectives de développement du secteur textile et habillement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été organisée récemment à Tanger, avec pour objectif d'aboutir à des mesures permettant de renforcer la stratégie de développement de ce secteur et d'améliorer sa compétitivité à l'échelle internationale.

Organisée à l'initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTT), sous le thème "Le secteur textile et habillement: quelles perspectives pour le développement du secteur dans la région?", cette rencontre a été une occasion pour débattre de la réalité et des perspectives de développement du secteur du textile et habillement aux niveaux national et régional.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la CCISTTT, Omar Morro, a souligné que le bon climat d'investissement qu'offre le Maroc, la nouvelle politique industrielle et la consécration de la dimension régionale sont autant de facteurs positifs qui permettront de relever le défi de la compétitivité et de la création d'emploi, mettant l'accent sur l'importance du secteur dans le développement économique et social et l'augmentation du niveau des exportations.

M. Morro a, en outre, indiqué que cet événement, qui a réuni des professionnels, des entrepreneurs et des acteurs socio-économiques, s'inscrivait dans le cadre d'une série de rencontres professionnelles consacrant l'ouverture de la Chambre sur les différents secteurs pour parvenir à des solutions aux problématiques auxquelles ils sont confrontés, notant que les défis posés nécessitent une conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs économiques et des 471 unités industrielles dans la région, pour investir dans des secteurs à grande valeur ajoutée et créer des enseignes marocaines à l'instar de l'émergence industrielle qu'ont connue certains pays du bassin méditerranéen. Il a également souligné la nécessité d'examiner les possibilités qu'ouvre le marché africain, d'investir dans la coopération Sud-Sud et de créer une offre intégrée pour les industries du textile et habillement dans la région qui englobe l'immobilier et les services administratifs, techniques et logistiques, tout en intégrant le secteur informel.

Au Maroc, le secteur du textile emploie environ 175.000 personnes, soit 40% des postes d'emploi créés par le secteur industriel au niveau national, outre sa contribution à hauteur de 24% aux exportations nationales et 7% au PIB, sachant que le chiffre d'exportation du secteur a atteint 31,4 milliards de dirhams en 2014, alors que le chiffre d'affaires du marché local s'est élevé à 45 milliards de dirhams en 2015. Cette manifestation, organisée en partenariat avec la délégation régionale du commerce et de l'industrie de Tanger, l'Association de la zone industrielle de Tanger (AZIT), l'Association de la zone industrielle Al Majd (AZIAM), l'Association des investisseurs de la zone franche de Tanger (AITFZ) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-Nord), a été ponctuée de débats sur les potentiels d'investissement dont regorgent le Maroc en général et la région du Nord en particulier dans le domaine du textile et habillement, et la place qu'occupe ce secteur prometteur dans le tissu économique national.