Renforcement des relations entre les Parlements marocain et bissau-guinéen

Le renforcement de la coopération a été au centre d'entretiens entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de l'Assemblée nationale populaire de la Guinée-Bissau, Cipriano Cassama, en marge de sa participation à la 70ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA), tenue les 20 et 21 juillet.

Lors de ces entretiens, Habib El Malki s'est félicité du niveau et de la qualité de la participation des Parlements africains dans la 70ème session du Comité exécutif de l'UPA, ce qui reflète la confiance et la place accordées au Maroc à l'échelle africaine, saluant les relations historiques entre le Maroc et la République de Guinée-Bissau, qui se sont renforcées après la visite de S.M le Roi Mohammed VI à ce pays en 2015.

Le président de la Chambre des représentants a également exprimé sa détermination à renforcer les relations entre les deux institutions législatives et à intensifier l'échange des expertises et des expériences, en harmonie avec la grande importance qu'accorde la Chambre des représentants marocaine au renforcement de la coopération parlementaire avec les pays africains, en général, et la République de Guinée-Bissau, en particulier. Il a, aussi, salué la position de la République de Guinée-Bissau vis-à-vis de la question de l'intégrité territoriale du Royaume.



Soutien à l'intégrité territoriale du Royaume

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume et souligné que le Maroc défend une cause juste, mettant en avant le rôle du Royaume dans le soutien du combat du peuple de la Guinée-Bissau pour la liberté et l'indépendance durant l'époque coloniale.

M. Cipriano Cassama a, en outre, fait savoir que son pays souhaite développer les relations de coopération avec le Royaume, notant que la République de Guinée-Bissau connaît des réformes profondes et que le Maroc constitue un modèle louable et disposant d'expertises et d'expériences importances dans différents domaines.



71ème session

du Comité exécutif

A signaler, par ailleurs, que l’UPA a approuvé, vendredi à Rabat, la tenue de la prochaine session de son Comité exécutif du 6 au 10 novembre prochain au Burkina Faso.

L'annonce du lieu et de la date de la prochaine session a été faite au terme des travaux de la 70ème session du Comité, en présence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et de plusieurs présidents et représentants de Parlements africains.

Lors de cette réunion, il a été procédé notamment à l'adoption de l'ordre du jour de la 71ème session du Comité exécutif de l'UPA et du projet de l'ordre du jour de la 40è conférence.

Cette session, qui s'est étalée sur deux jours, a été l'occasion de débattre d'une série de questions se rapportant notamment aux admissions et aux réadmissions au sein de l'UPA, pour l'élargissement de la base de l'Union, ainsi que la mise en œuvre des décisions et des recommandations de la Conférence des présidents.

Créée à Abidjan le 13 février 1976, l'UPA, qui compte 40 Parlements nationaux en qualité de membres et plusieurs pays et organisations en tant qu'observateurs, a pour objectif de renforcer le dialogue et la coopération entre les Parlements africains et de traiter des problématiques d'intérêt commun.