Renard dévoile sa liste pour Maroc-Gabon : Tagnaouti et Harit, les bleus du contingent

La liste des 26 de Hervé Renard pour le match Maroc-Gabon pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 a été diffusée hier mardi. Une liste qui n’a pas manqué d’apporter son petit lot de surprises dont la plus en vue reste la convocation d’Ahmed Reda Tagnaouti comme troisième gardien de but, suppléant Yassine Kharoubi, réserviste depuis son arrivée au Wydad.

Certains s’attendaient à voir parmi ce groupe le keeper rajaoui, Anas Zniti, auteur d’une bonne entame de saison, d’autant plus qu’il ne manque point d’expérience au niveau des matches internationaux.

Outre Tagnaouiti, la liste a compté quatre joueurs du championnat local, en l’occurrence Jawad El Yamiq, Mohamed Nahiri, Mohamed Ounajem et Ismaïl El Haddad, élément qui retrouve les rangs du Onze national après son excellente prestation lors du dernier match de la Ligue des champions remporté par le Wydad aux dépens de Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud.

Bien entendu, l’ensemble des capés seront au rendez-vous avec le retour du jeune Hamza Mendil. L’autre néophyte de la liste hormis Réda Tagnaouti est Amine Harit, le sociétaire de Schalke 04 qui vient d’opter pour les couleurs marocaines.

Mission des plus ardues attend donc ce contingent qui affrontera, le 7 octobre prochain à partir de 20 heures au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, la sélection du Gabon pour le compte de la cinquième journée du groupe C, zone Afrique, des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Après quatre journées de compétition, l’EN se trouve en seconde position avec 6 points, soit une longueur de retard sur la Côte d’Ivoire et une de plus sur le Gabon, au moment où le Mali est bon dernier avec deux petites unités au compteur, autrement dit hors course.

Comme précité, la tâche ne sera pas une mince affaire devant l’équipe gabonaise, match qui n’obéït qu’à une seule équation. La victoire, et ce pour envisager l’ultime sortie des éliminatoires du 6 novembre à Bouaké ou à Abidjan face à la Côte d’Ivoire dans de bonnes dispositions.

Il y a lieu de rappeler que la dernière participation d’une sélection marocaine aux phases finales d’un Mondial FIFA remonte à l’édition France 1998. Deux décades d’absence, il est grand temps de rectifier le tir et de décrocher le ticket moscovite.