Régate internationale : S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan à Agadir

Des concurrents de plusieurs pays arabes et européens participent à la 3ème régate internationale SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan (Série Optimist), qui s'est ouverte mardi à Agadir.

Organisée à l'initiative du Yacht Club de la capitale du Souss, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine du yachting à voile, cette édition connaît la participation de quelque 80 véliplanchistes âgés de 7 à 15 ans, représentant l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la France, l’Espagne, le Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Maroc. Les participants à ce rendez-vous sportif international ont eu droit la veille à une journée d'entraînements et de prise de connaissance du parcours de la course.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur administratif de la Fédération royale marocaine du yachting à voile, Abdessamad Karrakchou, a souligné que la compétition sera très disputée durant les trois jours vu le niveau des concurrents, indiquant que les épreuves sont dirigées par des juges internationaux venant des Pays-Bas, de la Grèce, de la Turquie et du Maroc. Pour sa part, le président de la Fédération Royale marocaine de voile, Ahmed Benouaden, a mis en avant l'expérience acquise par le Maroc dans l'organisation de ce genre de compétition, rappelant à ce sujet le succès de l’édition précédente.

La cérémonie de clôture et la remise des prix de la compétition auront lieu le 12 mai.

En marge de cette régate, le Comité exécutif de l’Union arabe de voile tiendra à Agadir les travaux de sa session ordinaire.