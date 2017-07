Recevant l’ambassadeur de la Palestine à Rabat Habib El Malki : La question palestinienne est une cause centrale pour toutes les composantes du peuple marocain

Le président de la Chambre des représentants a reçu, mercredi au siège du Parlement, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc, Zouheir Achchane.

Au cours de cet entretien, Habib El Malki a affirmé que la question palestinienne est une cause centrale pour toutes les composantes du peuple marocain sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods qui accorde un intérêt particulier à la défense de la Ville Sainte et soutient indéfectiblement la résistance du peuple palestinien face à l’occupation israélienne.

Il a également fait savoir que la tenue de la 25ème Conférence de l'Union parlementaire arabe (UPA) organisée dans un contexte marqué par des agressions israéliennes de la sacralité des lieux saints et l’interdiction des fidèles d’accomplir la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, nécessite une forte réaction de la part des nations arabes et musulmanes et de la communauté internationale pour condamner l’arrogance israélienne et obliger Israël à respecter le droit international.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Palestine au Maroc a tenu à saluer le soutien permanent du Royaume à la cause palestinienne sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, et a loué la tenue au siège du Parlement marocain de la 25ème Conférence de l'Union parlementaire arabe (UPA).

Zouheir Achchane a, par ailleurs, informé le président de la Chambre des représentants des derniers développements de la question palestinienne et a loué la résistance du peuple palestinien et le courage dont il fait montre face à l’occupation israélienne tout en appelant les pays arabes à intensifier leurs efforts pour soutenir le peuple palestinien et lui permettre de créer son Etat indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale.

A signaler, par ailleurs, que le Parlement marocain a abrité, hier, les travaux de la réunion d’urgence de la 25ème Conférence de l'Union parlementaire arabe (UPA) consacrée aux violations israéliennes flagrantes de la sacralité de la mosquée Al-Aqsa.

Cette conférence est intervenue dans un contexte marqué par des agressions israéliennes de la sacralité des lieux saints et l’interdiction des fidèles d’accomplir la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa, ce qui constitue une violation flagrante du droit international, un acte de provocation hostile aux sentiments de l'ensemble des musulmans, et une atteinte aux droits des palestiniens.

Les travaux de cette conférence ont été notamment marqués par des allocutions du président de la Chambre des représentants et président de l'UPA, Habib El Malki et du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes (LEA) et ses séances de travail ont été consacrées aux interventions des présidents des Parlements et des Conseils et des présidents des délégations parlementaires.

La séance de clôture a été marquée par l'adoption de la déclaration finale et des résolutions de la Conférence.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.