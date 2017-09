Recettes record pour le film d’épouvante “Ça”

Le film d’épouvante “Ça” a enregistré des records au box-office nord-américain pour son premier week-end à l’écran, selon les chiffres définitifs publiés lundi par Exhibitor Relations. “Ça” dans lequel une bande d’adolescents est aux prises avec un clown maléfique et tueur dans le nord des Etats-Unis, a généré 123,4 millions de dollars entre vendredi et dimanche. Le film de Andy Muschietti, tiré d’un roman de Stephen King, “détient désormais le record pour une sortie en septembre, en automne, et pour un film d’horreur interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un parent”, selon le site internet Box-office Mojo.

Le long-métrage a “insufflé un peu de vie dans un box-office américain trébuchant”, ajoute Box Office Mojo - les ventes de billets estivales sont les plus basses depuis douze ans d’après ce site. Il devance de très loin le numéro 2, “Home Again”, une comédie romantique avec Reese Witherspoon qui faisait également ses débuts dans les salles vendredi, avec 8,6 millions de dollars en trois jours. “Hitman & Bodyguard”, le film d’action comique avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds, qui a tenu trois semaines en tête du box-office, est rétrogradé en troisième position avec 4,8 millions de dollars devant “Annabelle 2: La Création du mal” (4 millions).

Depuis leur sortie, les deux longs-métrages ont respectivement rapporté 64,8 millions de dollars en quatre semaines et 96,3 millions de dollars en cinq semaines. Le film policier “Wind River” tombe à la cinquième place avec 3,1 millions de dollars, pour 25 millions de dollars de recettes depuis qu’il est à l’affiche.