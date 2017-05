Rapport organisationnel concernant les candidatures à la présidence du Conseil national et au statut de membre du Bureau politique

Suite aux résultats du Xème Congrès national et au rapport organisationnel adopté, le Premier secrétaire annonce à l’ensemble des membres du Conseil national l’ouverture des candidatures à la présidence du Conseil national, d’une part, et au statut de membre du Bureau politique, d’autre part, et ce à partir du mardi 30 mai au dimanche 4 juin 2017 Une permanence sera assurée, à cet effet, de 10 h 00 à 16 h 00 au sein de la direction du siège central du parti pour la réception des candidatures.

Les demandes de candidatures pour la présidence du Conseil national et pour le Bureau politique doivent être déposées auprès de la direction du siège central personnellement et par écrit par la candidate ou le candidat ou envoyées à l’adresse électronique officielle du secrétariat du parti, usfp.secretariat.bp@hotmail.fr ou par fax au n° : 0537 55 56 10, tout en précisant le statut.

Les demandes de candidatures doivent être jointes de conditions confirmant que le candidat concerné a rempli toutes les conditions requises par le règlement, à leur tête, qu’il soit membre du Conseil national dont la liste a été adoptée lors du Xème Congrès du parti, qu’il ne soit pas dans une situation d’incompatibilité et qu’il soit dans une situation régulière conformément aux décisions du Congrès.

La direction du siège central délivre un récépissé attestant de la date et de l’heure du dépôt de candidature, ainsi qu’une liste des documents joints.

A l’expiration du délai fixé au 4 juin 2017, la direction soumettra les demandes déposées selon la procédure suscitée au Premier secrétaire.

Le Premier secrétaire annoncera, une fois les démarches accomplies, les noms des candidates et candidats aux deux missions précitées dans un délai de 24 heures. Cette annonce sera publiquée par les quotidiens Al Ittihad Al Ichtiraki et Libération, ainsi que le site électronique du parti.

Il est à rappeler que toute présentation des candidatures en dehors du délai fixé ne sera pas prise en considération.