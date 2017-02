Rapatriement de la dépouille mortelle d’Azzeddine Soufiane

La dépouille mortelle du ressortissant marocain Azzeddine Soufiane, décédé dans l'attentat terroriste contre le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), a été rapatriée samedi soir, apprend-on auprès du Consulat général du Royaume du Maroc à Montréal.

Les autorités marocaines ont pris en charge les frais de rapatriement du corps du défunt ainsi que les frais de déplacement aller-retour des membres de sa famille, indique-t-on de même source.

Suite à l'attaque terroriste ignoble ayant visé des fidèles à la mosquée du Centre culturel islamique de Québec, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du citoyen marocain Azzeddine Soufiane, victime de cette agression odieuse, exprimant Ses vives condoléances et Sa sincère compassion et implorant le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à ses proches.

Le Souverain a également adressé des messages aux trois citoyens marocains blessés lors de cet acte criminel odieux, MM. Said El Omari, Said Anjour et Mohamed Khobar, leur exprimant Ses sincères vœux de prompt rétablissement.

Une cérémonie funéraire émouvante a eu lieu, vendredi après-midi au Centre des Congrès de Québec, à la mémoire de trois des six victimes de cet attentat terroriste, dont Azzeddine Soufiane, et ce en présence notamment des Premiers ministres canadien et québécois, MM. Justin Trudeau et Philippe Couillard, ainsi que de la consule générale du Royaume du Maroc à Montréal, Habiba Zemmouri.