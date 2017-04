Rabat préoccupé par la situation au Venezuela

Le Maroc suit avec grande préoccupation la situation interne au Venezuela, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Rabat déplore que les manifestations pacifiques qui ont eu lieu cette semaine au Venezuela, aient fait de nombreuses victimes, y compris des morts parmi les jeunes qui y prenaient part, poursuit le communiqué.

La large contestation populaire que connaît le Venezuela est le résultat de la détérioration profonde de la situation politique, économique et sociale dans le pays, souligne le ministère, notant que cette situation est sans commune mesure avec les ressources importantes en hydrocarbures dont dispose le pays, et qui restent, malheureusement, accaparées par une oligarchie minoritaire au pouvoir.

Les citoyens vénézuéliens s'en trouvent privés de leurs droits humains les plus élémentaires à la médication, à l’alimentation, à l’accès à l’eau potable et aux services sociaux de base, relève le ministère.

Le Royaume du Maroc condamne vigoureusement la violation des droits politiques, économiques et sociaux dans ce pays et appelle le gouvernement vénézuélien à une gestion pacifique de cette crise et au respect de ses obligations internationales, conclut le communiqué.