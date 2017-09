Quatrième étape du Grand Prix national de triathlon à Dar Bouazza

La Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) organise, samedi prochain à Dar Bouazza, la 4ème étape du Grand Prix national de triathlon, indique la Fédération dans un communiqué.

Outre la compétition officielle (750 m de natation, 20 km de vélo et 5km de course à pied), dont le coup d'envoi sera donné à 14H, le programme de cette manifestation initié en partenariat avec l’Association marocaine «Sport et Culture» et «O'DARB Club», comporte une course relais (2 ou 3 triathlètes se partagent les trois épreuves ) et trois compétitions réservées aux enfants ( entre 9H et 10H).

Ces épreuves seront ouvertes aux enfants âgés de 6 à 9 ans (50 m de natation, 1km de cyclisme, 500m de course à pied) de 8 à 11 ans (100 m de natation, 2 km à vélo et 1000 m de course à pied) et de 10 à 13 ans (200m nage, 3km de course à vélo et 1500m de course à pied ), précise la même source.

Les organisateurs s’attendent à une participation record à cette étape du Grand Prix dont la finale sera disputée le 2 décembre prochain à Dakhla.

Le nombre de triathlètes inscrits jusqu’au 5 septembre a atteint 160 personnes dont des étrangers (USA, France, Belgique, Allemagne, Russie), indépendamment de 60 enfants.

A l’issue des trois étapes de Mohammedia, Rabat et Nador, Amine Farih (Association Amal Inezgane) arrive en tête du classement général avec un total de 34 points devançant Nabil Kouzkouz (même club) qui a creusé l’écart (32 pts) et Zakaria Hssiki (ASS - 24 pts) et qui sont tous les trois membres de l’équipe nationale.

Chez les dames, c'est Karima Kanoun qui domine ce classement (36 pts), devançant de 10 points Lamia Cherkab du Club Casa Triathlon (26 pts), alors qu'Oumaima Rahmani (20 pts) s’adjuge la troisième place, selon la Fédération.

Le grand absent du rendez-vous de Dar Bouazza sera Nabil Kouzkouz actuellement en stage de préparation à Ifrane pour le Championnat du monde Kouzkouz qui aura lieu à Rotterdam du 15 au 17 du mois courant et vainqueur de la troisième étape et de la première édition de la Coupe du Trône disputée le 19 août à Nador avec ses coéquipiers Amine Farih et Karima Kanoun..