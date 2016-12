Quatre années de jumelage des associations de sages-femmes marocaines et néerlandaises mises en exergue à Rabat

L’initiative de l’AMSF et de la KNOV vise l’accélération de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale

L'inauguration de l'exposition finale du projet de jumelage de l'Association marocaine des sages-femmes (AMSF) et l’Organisation royale des sages-femmes néerlandaises (KNOV), a eu lieu, lundi à Rabat, en présence notamment des initiateurs du projet et de l’ambassadeur des Pays-Bas au Maroc, Mme Désirée Bonis.

Cette exposition, organisée au Théâtre national Mohammed V, rassemble les productions scientifiques et artistiques des femmes marocaines et leurs consœurs néerlandaises, célébrant ainsi quatre années de jumelage des sages-femmes relevant des deux pays.

Ce projet a contribué au renforcement de la pratique sage-femme tel qu’il est recommandé par la confédération internationale des sages–femmes (ICM) et conformément au 3ème Objectif du développement durable pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, outre l’échange et le partage d’expériences entre les membres de ce groupe.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie du ministère de la Santé 2012-2016 visant l’accélération de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale et ciblant des activités de recherche, d’information et de sensibilisation auprès des sages–femmes, des étudiantes sages-femmes et des femmes enceintes au Maroc.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la KNOV, Franka Cadée, a salué le rôle important des sages-femmes dans la réduction du taux de mortalité et de morbidité maternelle.

Les associations des sages-femmes constituent un outil important qui permet à celles–ci de mener à bien leur rôle, a affirmé Mme Cadée, précisant que ce projet de jumelage est complètement centré sur l’augmentation du leadership et des compétences organisationnelles des sages- femmes, aussi bien au Maroc qu’aux Pays-Bas.

De son côté, la présidente de l’AMSF, Hanane Masbah, a souligné que cette exposition est organisée en célébration de l’achèvement du projet de jumelage entre l’Association et de la KNOV, mise en place depuis 2012, afin de promouvoir ce métier ainsi que la santé maternelle et infantile au niveau des deux pays.

Ce jumelage a permis d'élaborer 10 projets, touchant à différents aspects de la santé reproductive, dans 6 régions au Maroc et aux Pays-Bas, a noté Mme Masbah précisant que ce jumelage a rassemblé 20 sages- femmes marocaines et 20 néerlandaises œuvrant dans le domaine de la formation, de la recherche et de la pratique.

Cette exposition finale, qui a été précédée de 12 ateliers scientifiques, met en avant les différents projets réalisés notamment des productions artistiques réalisées par des sages-femmes marocaines et leurs consœurs hollandaises, a-t-elle ajouté.

Créée en 1990, l’AMSF s’assigne pour objectifs la promotion et le développement du métier de sage- femme, le soutien des intérêts professionnels des sages - femmes exerçant dans le secteur public, privé et semi public, outre la promotion de la recherche scientifique dans ce domaine.