Une enveloppe de 2,3 MMDH a été dédiée au programme de promotion de l’usage de l’énergie solaire en agriculture, à l'horizon 2021, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah.

Initié avec la contribution du ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable, du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et de l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique, cet important programme porte sur la subvention du pompage solaire utilisé en agriculture, en vue de limiter l’usage du gaz butane et cible une superficie cultivée estimée à 100.000 ha, a affirmé M. Rebbah, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, rapporte la MAP.

Concernant l’impact de la politique des énergies renouvelables sur la vie quotidienne des citoyens, M. Rebbah a souligné la mise en place d’une stratégie énergétique visant la variation des sources d'énergie, tout en accordant la priorité aux énergies renouvelables, qui doivent, selon les objectifs escomptés, représenter 42% de l'électricité produite à l’horizon 2020 et 52% en 2030.

Il a, dans ce sens, noté que des projets intégrés et ambitieux ont été lancés en matière d’énergie solaire, éolienne et hydraulique d’une capacité de production qui atteindra 2000 MGW pour chacune de ces sources, rappelant que ces projets permettront au Maroc de réduire sa dépendance énergétique à l’étranger, de répondre à la demande croissante en énergie et d’exploiter des ressources alternatives susceptibles de lui épargner les fluctuations énergétiques dans le marché mondial.