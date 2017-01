Présentation de la pièce de théâtre “Lm9ass” à Rabat

La troupe de théâtre Ouachma ouvrira le 6 janvier, en coproduction avec le Théâtre National Mohammed V, la saison théâtrale 2016-2017 par la présentation de sa nouvelle comédie "Lm9ass" (Le Ciseau), d’après "Volpone" du dramaturge Ben Jonson. Cette œuvre est une comédie satirique qui critique la perversion morale du comportement humain, en l’occurrence le privilège de l’intérêt personnel au détriment des bonnes valeurs et de la morale, ayant pour conséquence d’affecter les relations de l’individu avec son entourage.

Les rôles de cette pièce, dont Housseine Dejjiti est le metteur en scène, sont interprétés par les comédiens Abdellah Chicha, Said Amel, Youssef Karte, Najat El Waer, Karim Bouazza, Hassan Khayam et Khadija Allouch. Le dialogue a été écrit par Abdelillah Benhadar, la scénographie et la conception des costumes sont l'oeuvre de Badre-Assaoud El Hassani, les costumes de Fatima Hamoucha, la musique de Rachid Bromi et l’infographie de Bahaa Ringa, alors que la conception des lumières est réalisée par Abderrezzak Ait Baha, les décors par Anass Takenkonte et la direction de production par Said Amel.